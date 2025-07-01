Metacritic, 2025'te şu ana kadar çıkan en iyi oyunları derledi. Metascore puanlarına göre yapılan derlemede, birçok yeni çıkan ve sevilen oyun yer alıyor.

Her yıl olduğu gibi 2025 de oyunlar konusunda dolu dolu geçiyor. Bu sene Death Stranding 2’den Split Fiction’a, Kingdom Come: Deliverance II’den Monster Hunter Wilds’a kadar onlarca yeni oyun piyasaya sürüldü. Peki 2025’in ilk yarsında çıkan en iyi oyunlar hangileri? Metacritic, bu sorunun yanıtını verdi.

Oyunlar konusunda en önde gelen sitelerden biri olan Metacritic, eleştirmen puanlarına göre yılın şu ana kadar çıkan en iyi oyunlarını derledi. Bu oyunlar, Metascore puanlarına göre sıralandı. Gelin Temmuz 2025’e kadar çıkan ve en yüksek puanları alan oyunlara göz atalım.

Metascore’larına göre 2025’in ilk yarısında çıkan en iyi oyunlar

The Roottrees are Dead

Monster Train 2

Kingdom Come Deliverance II

Monster Hunter Wilds

The Talos Principle: Reawakened

despelote

Death Stranding 2: On the Beach

Split Fiction

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

10- The Roottrees are Dead

Türü: Gizem, bulmaca

Gizem, bulmaca Metascore: 87

87 Geliştirici: Evil Trout

Evil Trout Platform: PC

9- Monster Train 2

Türü: Strateji, Rogue-like, kart

Strateji, Rogue-like, kart Metascore: 88

88 Geliştirici: Shiny Shoe

Shiny Shoe Platform: PC, Xbox, PS

8- Kingdom Come Deliverance II

Türü: RPG, açık dünya, Orta Çağ

RPG, açık dünya, Orta Çağ Metascore: 88

88 Geliştirici: Warhorse Stuidos

Warhorse Stuidos Platform: PC, Xbox, PS

7- Monster Hunter Wilds

Türü: Aksiyon, avlanma, RPG

Aksiyon, avlanma, RPG Metascore: 88

88 Geliştirici: Capcom

Capcom Platform: PC, Xbox, PS

6- The Talos Principle: Reawakened

Türü: Macera, keşif, bulmaca

Macera, keşif, bulmaca Metascore: 89

89 Geliştirici: Croteam

Croteam Platform: PC, Xbox, PS

5- despelote

Türü: Futbol, macera

Futbol, macera Metascore: 89

89 Geliştirici: Julián Cordero, Sebastian Valbuena

Julián Cordero, Sebastian Valbuena Platform: PC, Xbox, PS

4- Death Stranding 2: On the Beach

Türü: Macera, aksiyon, açık dünya, üçüncü şahıs

Macera, aksiyon, açık dünya, üçüncü şahıs Metascore: 90

90 Geliştirici: Kojima Productions

Kojima Productions Platform: PS5

3- Split Fiction

Türü: Eşli, macera, fantezi

Eşli, macera, fantezi Metascore: 91

91 Geliştirici: Hazelight Studios

Hazelight Studios Platform: PC, Xbox, PS

2- Blue Prince

Türü: Bulmaca, gizem, keşif, rogue-lite

Bulmaca, gizem, keşif, rogue-lite Metascore: 92

92 Geliştirici: Dogubomb

Dogubomb Platform: PC, Xbox, PS

1- Clair Obscur: Expedition 33