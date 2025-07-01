Her yıl olduğu gibi 2025 de oyunlar konusunda dolu dolu geçiyor. Bu sene Death Stranding 2’den Split Fiction’a, Kingdom Come: Deliverance II’den Monster Hunter Wilds’a kadar onlarca yeni oyun piyasaya sürüldü. Peki 2025’in ilk yarsında çıkan en iyi oyunlar hangileri? Metacritic, bu sorunun yanıtını verdi.
Oyunlar konusunda en önde gelen sitelerden biri olan Metacritic, eleştirmen puanlarına göre yılın şu ana kadar çıkan en iyi oyunlarını derledi. Bu oyunlar, Metascore puanlarına göre sıralandı. Gelin Temmuz 2025’e kadar çıkan ve en yüksek puanları alan oyunlara göz atalım.
Metascore’larına göre 2025’in ilk yarısında çıkan en iyi oyunlar
- The Roottrees are Dead
- Monster Train 2
- Kingdom Come Deliverance II
- Monster Hunter Wilds
- The Talos Principle: Reawakened
- despelote
- Death Stranding 2: On the Beach
- Split Fiction
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
10- The Roottrees are Dead
- Türü: Gizem, bulmaca
- Metascore: 87
- Geliştirici: Evil Trout
- Platform: PC
9- Monster Train 2
- Türü: Strateji, Rogue-like, kart
- Metascore: 88
- Geliştirici: Shiny Shoe
- Platform: PC, Xbox, PS
8- Kingdom Come Deliverance II
- Türü: RPG, açık dünya, Orta Çağ
- Metascore: 88
- Geliştirici: Warhorse Stuidos
- Platform: PC, Xbox, PS
7- Monster Hunter Wilds
- Türü: Aksiyon, avlanma, RPG
- Metascore: 88
- Geliştirici: Capcom
- Platform: PC, Xbox, PS
6- The Talos Principle: Reawakened
- Türü: Macera, keşif, bulmaca
- Metascore: 89
- Geliştirici: Croteam
- Platform: PC, Xbox, PS
5- despelote
- Türü: Futbol, macera
- Metascore: 89
- Geliştirici: Julián Cordero, Sebastian Valbuena
- Platform: PC, Xbox, PS
4- Death Stranding 2: On the Beach
- Türü: Macera, aksiyon, açık dünya, üçüncü şahıs
- Metascore: 90
- Geliştirici: Kojima Productions
- Platform: PS5
3- Split Fiction
- Türü: Eşli, macera, fantezi
- Metascore: 91
- Geliştirici: Hazelight Studios
- Platform: PC, Xbox, PS
2- Blue Prince
- Türü: Bulmaca, gizem, keşif, rogue-lite
- Metascore: 92
- Geliştirici: Dogubomb
- Platform: PC, Xbox, PS
1- Clair Obscur: Expedition 33
- Türü: Sıra tabanlı savaş, fantezi, RPG, hikâye
- Metascore: 93
- Geliştirici: Sandfall Interactive
- Platform: PC, Xbox, PS