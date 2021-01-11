PES21 İkinci Etap eMilli Takım Seçmeleri Başlıyor

Ülkemizi FIFA ve Pro Evolution Soccer (PES= video futbol oyunları platformlarında temsil edecek oyuncuların belirneceği eMilli takım seçmeleri devam ediyor. PES21 ikinci etap seçmeleri için başvurular 17 Ocak'a kadar devam edecek.

Ülkemizi FIFA (EA Sports) ve Pro Evoloution Soccer (Konami) video futbol oyunları platformlarında temsil edecek ve Milli formayı efutbol alanında giymeye hak kazanacak oyuncuların belirleneceği eMilli Takım seçmeleri PES ikinci etabı ile devam ediyor.

2020-2021 sezonunda FIFA’nın düzenleyeceği eNations Cup ve UEFA’nın düzenleyeceği eEuro 2020 turnuvalarında ülkemizi temsil edecek olan eMilli Takım'da yer almaya hak kazanacak oyuncular, Türkiye Futbol Federasyonu’nun organize ettiği seçmelerle belirlenecek.

Nasıl kayıt olunur?

İki aşamalı olarak planlanan seçmeler kapsamında çeyrek final seviyesine kadar tek maç usülü elemeler yapılacak olup; çeyrek final, yarı final ve final turları ise çoklu maçlar üzerinden organize edilecek ve ülkemizi 2020-2021 sezonunda eMilli Takım seviyesinde temsil edecek oyuncular belli olacak.

Seçmelere katılmak isteyen oyuncuların kayıtları buradaki bağlantı üzerinden toplanacak ve her katılımcı turnuva ağacındaki rakibiyle eşleşerek elemelere katılacak.

PES21 başvuruları, 17 Ocak tarihine kadar devam edecek:

PES21 ilk seçmelerinde Büyük finale katılmaya hak kazanan Emir Ünal, Abdullah Alnıaçık ve Erman Gökdemir’e rakip olacak isimlerin belirleneceği PES21 ikinci etap seçmelerinin kayıtları 17 Ocak’a kadar devam edecek.

FIFA eMilli Takımımız, eNations Cup grup elemelerinde başarılı olduğu takdirde Danimarka’da düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanacak. Aynı şekilde Pro Evolution Soccer (PES) eMilli Takımımız, eEuro 2020 grup elemelerinde başarılı olursa ülkemizi İngiltere’de düzenlenecek turnuvada temsil etme şansı yakalayacak.

eMilli Takım seçmeleri takvimi:

Pro Evolution Soccer (Konami) Seçmeleri

2. Tur

11 Ocak - Başvuru ve Kayıtların Başlaması

17 Ocak - Son Başvuru Tarihi

18 Ocak - Eşleşme Duyurularının Yapılması

19 Ocak - Seçmelerin Başlaması

20 Ocak - Seçmelerin Bitişi

21 Ocak - İkinci Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması

Büyük Final

29 Ocak – Büyük Final

30 Ocak – PES21 eMilli Takım oyuncularının duyurusu

FIFA (EA Sports) Seçmeleri

1. Tur

16 Ocak - Başvuru ve Kayıtların Başlaması

28 Ocak - Son Başvuru Tarihi

29 Ocak - Eşleşme Duyurularının Yapılması

30/31 - Ocak Seçmelerin Başlaması

1 Şubat - İlk Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması

2. Tur

2 Şubat - Başvuru ve Kayıtların Başlaması

9 Şubat - Son Başvuru Tarihi

10 Şubat - Eşleşme Duyurularının Yapılması

11/12 - Şubat Seçmelerin Başlaması

15 Şubat - İkinci Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması

Büyük Final