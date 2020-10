Peugeot 207 THP Spider, Nürburgring’de Görüntülendi

Almanya’nın otomobil denemelerine sık sık ev sahipliği yapan efsanevi pisti Nürburgring’den yeni görüntüler geldi. Bu görüntülerin yıldızı ise Peugeot 207 THP Spider oldu.

Otomobil testleri denince akla gelen ilk pistlerden biri Almanya’nın Nürburgring pistidir. Sitemizi düzenli olarak takip eden okurlarımız, araçların casus görüntülerinin ya da test videolarının da büyük oranda bu pistten geldiğini fark etmiştir.

Her ne kadar pist her seviyeden sürücüye ve hemen her şekilde otomobile yer verse de genel olarak gördüğümüz araçlar Mercedes’ler, Porsche’ler ve BMW’ler oluyor. Bu monotonluğu değiştiren ise bir Peugeot oldu.

Peugeot 207 THP Spider Nürburgring’de

Öncelikle Peugeot 207 THP Spider’ın yeni bir otomobil olmadığını kabul etmek gerekiyor. Yine de bu araç oldukça nadir görülen bir otomobil. Sadece 50 adet üretilen bu model, Fransız üreticinin bugüne kadarki en nadir araçları arasında yer alıyor.

Orta seviye bir motora sahip olan otomobilin kaputunun altında Peugeot 207 GTI’da da bulunan 1.6 litrelik turboşarjlı motor bulunuyor olsa da iki araç arasındaki benzerlikler aşağı yukarı burada sona eriyor. Aracın genel tasarımı Nürburgring, Monza, Silverstone ve SPA gibi yarış pistleri için özelleştirilmiş durumda.

Öncelikli olarak bu otomobilin vites kutusu, yarışlarda da kullanılan Sadev 6-vitesli kutuyla değiştirilmiş durumda. Böylece araca daha fazla hız vermek ve daha çevik bir sürüş sağlamak da mümkün oluyor. Ayrıca bu otomobil, aynı motoru kullandığı Peugeot 207 GTI’dan tam 530 kilo daha hafif ve yalnızca 720 kilogram geliyor.

Gerçek bir pist gezinti otomobili

Peugeot 207 THP Spider, Nürburgring gibi pistlerde hızlı bir tur atıp Porsche 911 GT3’leri kovalamak için oldukça ideal bir araç. Normal şartlar altında yollarda görmemiz pek de mümkün olmayan bu modeli özel yarışlarda görebiliyoruz.

Peugeot 207 THP Spider hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Satın alma şansınız olsaydı bu otomobili almak ister miydiniz? Aracın videosunu aşağıda yer alan bağlantıdan izleyebilirsiniz.