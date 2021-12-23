Pfizer'ın geliştirdiği COVID-19 ilacı Paxlovid, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) acil kullanım onayı aldı. Reçeteyle satılacak ilaç, 12 yaş üzerindeki yüksek riskli kişilere verilecek. Paxlovid'in hastaneye yatışı ve ölümü engelleme etkinliği ise yüzde 89.

Geçtiğimiz dönemlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, ilaç devi Pfizer'ın COVID-19'a karşı kullanılacak bir ilaç geliştirdiğinden ve bu ilaç için acil kullanım onayı başvurusunda bulunduğundan bahsetmiştik. Şirket şimdi, bu sürecin sonuna geldi. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), "Paxlovid" isimli koronavirüs ilacına resmen onay verdi.

Sağlık otoritesi tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu ilacın 12 yaşın üzerinde olan herkes tarafından kullanılabileceği ifade edildi. Reçeteyle satılacak ilaç, özellikle de yüksek riskli insanlara verilecek. FDA, Paxlovid'in etkili olabilmesi olabilmesi için ya teşhisten hemen sonra ya da belirtilerin görülmeye başladığı ilk 5 gün içerisinde kullanılması gerektiğini açıkladı.

Hastaneye yatış ve ölümlere karşı yüzde 89 etkili

Pfizer, geliştirdiği COVID-19 ilacı için fazla umutlu. Geliştirdiği ilacın klinik deney sonuçlarını paylaşan şirket, Paxlovid'in hastaneye yatış ve ölümlere karşı yüzde 89 etkili olduğunu duyurmuştu. Bu oran, küresel çapta kabus yaşatan bir hastalık için oldukça etkileyici düzeyde.

Bu arada, Paxlovid'in dünyada bir ilk olmadığını belirtelim. Yine ABD merkezli bir ilaç şirketi olan Merck, koronavirüse karşı Molnupiravir isimli bir ilaç geliştirdi. Bu ilaç için geçtiğimiz aylar itibarıyla acil kullanım onayı isteyen şirket, İngiltere'den izin almayı başardı. Bugün ABD'den gelen haberlerle piyasaya sürülmüş olan COVID-19 ilaç sayısı ikiye çıkmış oldu.