Pfizer, COVID-19 İlacı İçin Acil Kullanım Onayı İstedi

Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs ilacı, ABD'de onay alma sürecine girdi. FDA'nın onay vermesi durumunda kullanılmaya başlayacak Paxlovid isimli ilacın hastaneye yatış ve ölümleri engelleme noktasında yüzde 89 etkili olduğu açıklanmıştı.

Koronavirüs pandemisini gündemimizden çıkarma potansiyeli olan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı geliştirerek tarihe geçen Pfizer, bu kez de geliştirdiği COVID-19 ilacı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuru yaptı. İlacın acil kullanım onayı alması, pandemiyle ilgili pek çok durumun değişmesini sağlayabilir gibi görünüyor.

Pfizer'in geliştirdiği “PF-07321332” kodlu ilaç, hastaneye yatış ve ölümleri engelleme noktasında yüzde 89 oranında etkili. 1 milyar dolarlık yatırım sayesinde geliştirilen ve "Paxlovid" olarak isimlendirilen ilaç, onay alması durumunda ikinci COVID-19 ilacı olarak piyasaya sürülmüş olacak. Daha önce de Merck'in geliştirdiği koronavirüs ilacı, İngiltere'de onay alarak kullanıma sunulmuştu.

Pfizer, pek çok ülkede kullanım izni başvurusu yapacak

Pfizer tarafından yapılan açıklamalarda, onay başvurusunun yalnızca FDA'dan ibaret olmayacağı belirtildi. Şirket, ABD'nin yanı sıra Yeni Zelanda, Güney Kore, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde de sağlık otoritelerine başvuru yapacak. Böylelikle ilacın dünya geneline yayılması sağlanmış olacak. Şirket, Türkiye için herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Pfizer CEO’su Albert Bourla tarafından yapılan açıklamalarda ise koronavirüs için hayat kurtaran bir tedaviye ihtiyaç olduğu vurgusu yapıldı. Bu ilacın da tam olarak bu tedavi yöntemi olduğunu belirten CEO, düzenleyici kurumlardan da destek beklediklerini ve Paxlovid için hızlı davranılması gerektiğini söyledi. İlaçla ilgili neler yaşanacağını önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz...