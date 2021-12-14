Pfizer, Koranavirüs İlacının Test Sonuçlarını Açıkladı

Pfizer’in koronavirüse karşı geliştirdiği ilacın etkinlik test sonuçları açıklandı. Binden fazla katılımcı ile test edilen ilaç son aşamadan da başarıyla geçti.

BioNTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısı ile uzun zamandır adından sıkça söz ettiren Pfizer, koronavirüse karşı üretim çalışmalarını sürdürdüğü antiviral hapın yüzde 89 oranında etkili olduğu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İlacın kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) yapılan başvurunun onaylanması bekleniyor.

Bugün Pfizer tarafından ilacın nihai test sonuçlarına göre hastaneye yatma oranında da oldukça başarılı olduğu ve aynı zamanda Omicron varyantından da koruduğu duyuruldu.

Onay alındığında bu sene 180 bin doz üretilecek

Geçtiğimiz ay Pfizer tarafından koronavirüse karşı üretilen antiviral hapın, 1200 kişi üzerindeki deneylerine göre hastaneye yatma ve ölüm oranlarında yüzde 89 koruma sağladığı açıklanmıştı. Bugün ise ilacın nihai test sonuçları açıklandı. 1000 kişiden fazla katılımcının yer aldığı testlere göre Pfizer’in ilacını alan hiç kimse hayatını kaybetmedi. İkinci bir test sonucuna göre ise ilacı kullanan vatandaşlar arasında hastaneye yatma oranında yüzde 70 azalma görüldü.

Pfizer’de yetkili Mikael Dolsten bugün açıklanan veriler hakkında, “Harika bir sonuç. Devasa sayıda hayatın kurtarılmasından ve hastaneye yatışının önlenmesinden bahsediyoruz. Eğer ilaç enfeksiyondan sonra hızla devreye sokulursa bulaşmayı da ciddi ölçüde engelleyebiliriz” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca ilacın son laboratuvar testlerine göre Omicron varyantında da diğer varyantlarda olduğu kadar iyi işlediğini belirtti.

Daha önce Merck adlı ilaç şirketinin geliştirdiği koronavirüs ilacı Molnupavir İngiltere’den onay alarak kullanılmaya başlamıştı. Koronavirüs aşısı üretmek için BioNtech ile iş birliği yapan Pfizer, koronavirüse karşı geliştirdiği antiviral hap ile kullanım onayı almak için başvuru sonucunu bekliyor. Kullanım onayının alınmasıyla Paxlovid adıyla satılacak ilacın bu yıl içinde 180 bin doz, gelecek sene de en az 80 milyon doz üretilmesi planlanıyor. Pfizer’in geliştirdiği Paxlovid adlı ilaç eğer onay alırsa ikinci koronavirüs ilacı olarak piyasaya çıkacak.