Pfizer ve BioNTech’ten gelen son açıklamalar, şirketlerin Omicron varyantına yönelik çalışmalarına dair bilgi verdi. Varyantın laboratuvar sonuçlarını bekleyen BioNTech, yeni aşı geliştirme kararının bu sonuçlara göre verileceğini bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni COVID-19 varyantı Omicron, dünyanın pandemi konusunda en çok merak ettiği şeylerden biri haline geldi. Zira varyantın yeni olması nedeniyle etkilerini henüz tam olarak bilemiyoruz. Bunun yanında varyantın yapısı en kötü varyant olduğu kanısını sağlasa da doktorlar, şimdilik görülen semptomların hafif olduğunu söylüyor.

Hepsi bir kenara dursun, güçlü olsa da olmasa da varyant oldukça hızlı yayılıyor. Bu da şu an kullanılan COVID-19 aşılarının Omicron’a karşı güçlü olup olmadığını sorgulatıyor. Bu aşılardan birini geliştiren BioNTech ve Pfizer ise yeni açıklamalarıyla bu konuda izlenecek yolu bir kez daha açıklıyor.

Yeni aşının gerekliliği hâlâ bilinmiyor

Yakın zamanda Omicron varyantı hakkında açıklamalarda bulunan Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, varyant üzerinde yapılan incelemelerin henüz sürdüğünü belirtti. Yeni aşının gerekli olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade eden şirket, açıklamalara göre her ihtimale karşı Omicron için aşıyı uyarlama çalışmalarına başlamış bulunuyor.

Aşı üretiminde BioNTech'le ortak olan ABD'li şirket Pfizer ise bu açıklamaları destekleyerek Omicron aşısı için yeni taslak hazırlandığını ifade etti. Şirketin CEO'su Albert Bourla, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: "Omicron varyantı için yeni bir aşı geliştirilmesine dair yeni taslak oluşturduk. COVID-19'la mücadelede her yıl düzenli olarak aşı yapılması gerekebilir. Eğer yeni bir aşıya gerek duyulursa, yeni aşıdan gelecek yıl yaklaşık 4 milyar doz üreteceğiz."

Omicron varyantının laboratuvar testleri 2 hafta içinde sonuç bulacak. Varyantın gerçekten güçlü olduğu ya da şimdilik semptomların gösterdiği gibi pek de güçlü olmadığı ihtimallerinden biri doğrulanmış olacak. Bu sonuçlar doğrultusunda yeni bir aşının gerekip gerekmediği, gerekse bile yeni bir aşı mı üretileceği yoksa olan aşıya güncelleme mi yapılacağı belli olacak.