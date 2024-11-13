Philips, yeni ProPix projektör serisini tanıttı. ProPix 850 ve ProPix 650 modelleriyle iş ve eğitim alanlarına uygun çözümler sunmayı hedefliyor.

Philips, yeni ProPix serisi projektörlerini tanıttı. ProPix 850 ve ProPix 650 modelleri, düşük gürültü seviyesi gibi özelliklerle iş ve eğitim alanları için uygun fiyatlı projeksiyon çözümleri sunmayı hedefliyor.

ProPix 650 modeli, 1280×800 px çözünürlük ve 2.000:1 kontrast oranı sağlarken, ProPix 850 ise 1920×1080 px çözünürlük ve 1.600:1 kontrast oranı sunuyor.

Yeni ProPix serisinin özellikleri

Her iki modelde 4000 ANSI lümen parlaklık bulunuyor, bu da çeşitli aydınlatma koşullarında net görüntüler elde edilmesini mümkün kılıyor. Eco Mode seçeneğiyle 29 dBA gürültü seviyesinde çalışan projektörler, sessiz bir projeksiyon deneyimi sunmayı hedefliyor.

ProPix projektörlerinde, Philips’in UHP lamba teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji, projektörlerin daha uzun ömürlü olmasına ve daha verimli çalışmasına yardımcı oluyor. 10.000 saate kadar lamba ömrü sunan bu modeller, düşük bakım ihtiyacı ile öne çıkacağa benziyor.

ProPix 850, Aralık 2024'te 760 dolar fiyatla, ProPix 650 ise Ocak 2025'te 570 dolar fiyatla satışa sunulacak.