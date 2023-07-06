Philips ve AOC, yakın zamanda Türkiye'de gerçekleştirilen bir etkinlikte yeni monitörlerini ve ekipmanlarını sergiledi. Ürünler, farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcıları sevindirecek özelliklerle geliyor.

Dünya çapında popüler ürünleriyle tanınan teknoloji devleri Philips ve AOC, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleştirdiği ve bizim de Webtekno olarak katılım gösterdiğimiz bir etkinlikle en yeni ürünlerini sergiledi.

Monitörler ve ekipmanlardan oluşan cihazlar, kullanıcıların hoşuna gidecek birçok özellikle birlikte geliyor. Aşağıdan bu etkinlikte öne çıkan ürünlere göz atabilirsiniz.

AGON AG325QZN/EU

AOC’un gösterdiği bir diğer ürün ise AG325QZN/EU monitörüydü. AGON 5 serisinin yeni modeli olan cihaz, 31.5 inçlik 240 Hz yenileme hızında çalışabilen, Hızlı VA paneline sahip. 1 ms GtG'ye çıkabilen hızlı tepki süresiyle gelen monitör, farklı oyuncuların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamayı amaçlıyor. Bu ay sonu gelmesi beklenen AGON AG325QZN/EU’nun fiyatı ise 14999 TL.

Philips 40B1U6903CH

Philips’in yeni monitörlerinden olan 40B1U6903CH, hızlı veri iletimi ve iş çözümleri sağlamasıyla öne çıkıyor. Cihaz, büyük 39,7 inçlik bir ekran, 5K2K (5120 x 2160) çözünürlük ve iki yönlü bant genişliği ile 40 Gbps hızda verinin iletimini sağlayan Thunderbolt 4 docking çözümü gibi özelliklere sahip. Gelişmiş video konferanslara olanak tanıyan dahili 5MP web kamerasıyla gelen monitör, 1849 euro (52.515 TL) fiyat etiketine sahip. Cİhazın ay sonunda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Benzersiz oyun deneyimi sunacak Philips Evnia 34M2C8600

Philips’in en yeni oyun markası Evnia’nın en yeni oyun monitörü 34M2C8600 de etkinlikte yer aldı. 34 inçlik cihaz, kavisli QHD ekranıyla sürükleyici bir deneyim sunacak. 175 Hz yenileme hızı ve 0.1 ms GtG tepki süresi de yıldırım hızında aksiyon ile oyunculara benzersiz oyun deneyimleri sunacak. Philips Evnia 34M2C8600, 1299 euro (36.883 TL) fiyata sahip.

240 Hz yenileme hızına sahip 26.5 inçlik AGON Pro AG276QZD

Önde gelen oyun monitörü markası AOC, AGON Pro serisine en son katılan AG276QZD modelini tanıttı. Bir oyun monitörü olarak karşımıza çıkan 26.5 inçlik cihaz, 240 Hz yenileme hızı, QHD çözünürlük, 0.03 ms GtG tepki süresi sunan OLED panel gibi özelliklerle birlikte geliyor. Monitörün fiyatı ise 1089 (30.915 TL) euro olarak açıklandı.

44,5 inçlik Philips 45B1U6900CH

Tek kurulumda iki masaüstünü ve bir web kamerasını bir araya getiren Philips 45B1U6900CH, 44.5 inç (113 cm. diyagonal) 5120 x 1440 çözünürlüğe sahip. Profesyonellerin çok işine yarayacak monitör, 5MP web kamerası, RJ45’e sahip USB-C dok istasyonu, 32:9 SuperWide en boy oranı ve 178/178 derece görüntüleme açılarına sahip 1500R kavisli ekran dikkat çeken diğer özelliklerinden. Monitörün fiyatı ise 1189 euro (33.766 TL)

Farklı türden kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eden diğer monitör ve ekipmanlar

AOC, bunlar dışında AG276QZD, CU34P3CV, C34V5CW, Q24G2A, Q27P3CW monitörlerini de sergiledi. Oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkaracak, klavye ve mouse’lardan oluşan yeni oyuncu ekipmanları da etkinlikte yer aldı.

Öte yandan Philips de aynı şekilde 25M2N5200P, 27E15600HE, 27M2C5500W monitörlerini gösterdi. Bunlara ek olarak Evnia markası altındaki ay sonu çıkış yapacağı belirtilen yeni klavye ve mouse ekipmanları da etkinlikte sergilenen ürünler arasındaydı.