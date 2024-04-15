Evimizin bir köşesinde, genellikle de banyolarımızda masum masum duran çamaşır makinelerinin yıkama işleminin bitimine doğru tam bir canavara dönüştüğünü fark etmişsinizdir.

Kirli çamaşırlarımızı ortadan kaldırarak hayat kurtaran bu icatlar, çalıştıkları anlarda bir noktadan sonra bağımsızlığını ilan edip yürümeye başlıyor. Hatta yıkama işlemi bitip de yanına gittiğimizde bıraktığımız yerde bile bulamıyoruz.

Peki bunun arkasında yatan sebep ne?

Çamaşır makinelerinin içerisinde pek çok parça var ve bu parçaların verimli bir yıkama için uyum içinde hareket edebilmesi gerekiyor.

Su alımını yapan makine, bunu deterjan haznesine boşaltıyor, motor yardımıyla dönen tambur da çamaşırların yıkanmasını sağlıyor. Ardından yine yüksek devirde dönme hızıyla durulama aşamasına geçiliyor.

İşte bahsettiğimiz olay tam da burada başlıyor.

Makinenin motoru dahil tüm parçaları, yıkama ve durulama esnasındaki ivmelenmeye dayanabilmesi için dinamik ve esnek bir şekilde çalışmaya uygun olarak üretiliyor. Ancak makineler bazı nedenlere bağlı olarak zaman zaman dönüş ivmesini çok artırıyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bunların başında yıkamadan ziyade kurutma seansları geliyor. Makine, kurutma esnasında büyük bir enerji harcıyor ve yüksek devirde çalışıyor. Harcanan bu enerji de ivmelenme yaratıyor. Bu da makinenin sallanmasına ve yürümesine neden oluyor.

Aslında modern çamaşır makinelerinde bu sallanmayı azaltmak ve çalışma sırasında oluşan titreşimleri sönümlemek için şok emiciler ve süspansiyon yayları bulunuyor. Ancak bu parçaların zamanla eskimesi ya da hasar görmesi verimli bir şekilde çalışamamasına yol açıyor.

Sizin de makinenizde yürüme sorunu varsa başta yay, amortisör ve kazan olmak üzere tüm parçaları kontrol etmenizde fayda var.

Makinenin çamaşır kapasitesine de dikkat etmek gerek.

Makineye kapasitesinden fazla çamaşır eklemek, makine motorunun dengesiz bir kuvvet uygulamasına neden oluyor. Bu, tamburun da dengesiz bir şekilde dönmesine sebep olup titreşimi artırıyor.

Zemin de yürüme sebeplerinden biri.

Yukarıda bahsettiğimiz titreşimler sonucu, zemin de bu enerjiyi sönümleyemezse makine hareket etmeye başlıyor. Eğer makine düz olmayan veya kaygan bir zeminde duruyorsa titreşimler sonucu hareket etmeye daha meyilli oluyor.

Makinenin ayaklarını da kontrol etmeniz önemli.

Çünkü zamanla makine ayakları gevşeyebiliyor ve bu nedenle motorun yarattığı titreşim makineyi kolayca hareket ettirebiliyor.

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