Yerli otomobil firması Pilotcar, P2 City isimli aracını Paris Otomobil Fuarı kapsamında tanıttı. Küçük araç, kendi alanında ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor.

Paris Otomobil Fuarı resmen başladı ve dünyanın dört bir yanından otomobil firmaları, bu etkinlikte boy göstermeye başladı. Bu bağlamda; etkinliğe Türkiye'den katılan tek bir marka var. Pilotcar isimli firma, "P2 City" olarak isimlendirdiği küçük şehir aracını Paris Otomobil Fuarı kapsamında tanıttı.

3.291 milimetre uzunluk, 1.494 milimetre genişlik değerine sahip olan P2 City, oldukça şık bir tasarıma sahip. Ön kısımda LED destekli farlara ve sportif bir ızgaraya sahip olan araç, arka kısımda ise Nissan GT-R'dan esinlenilmiş gibi görünen aydınlatmalara ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda Pilotcar P2 City

Pilotcar P2 City'nin iç tasarımı da oldukça şık. Araçta, oldukça büyük bir boyuta sahip olan tam dijital gösterge ekranı bizleri karşılıyor. Orta konsolda ise daha da büyük boyutlu bir bilgi-eğlence ekranına yer verilmiş durumda. Küçük bir torpido ve Mercedes-Benz'den esinlenilmiş havalandırma bölmeleri de dikkatlerden kaçmıyor.

6 kW gücünde 70 Nm tork değerine sahip bir motorla eşleştirilen Pilotcar P2 City, 10,8 kWh ve 16,6 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneği sunuyor. Küçük batarya 100 kilometre menzil sunarken büyük bataryanın menzili ise 150 kilometre olarak açıklandı. Bu aracın maksimum hızının 80 km/s olduğunu da belirtelim.

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