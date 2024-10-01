Renault, 14 Ekim'de tanıtacağı 4 E-Tech'in resmî görüntülerini paylaştı. Crossover gibi görünen otomobil, ikonik Renault 4'ten izler taşıyor.

Fransız otomobil devi Renault'tan çok da beklenmedik bir hamle geldi. Şirket, 14 Ekim'de Paris Otomobil Fuarı kapsamında tanıtacağı yeni otomobili "Renault 4 E-Tech"in dış tasarımını ortaya koyan görüntüler paylaştı. Böylelikle yaklaşmakta olan otomobile ilk bakışı atmış olduk.

Renault 4, marka için oldukça özel bir yere sahipti. İlk kez 1961 yılında tanışma imkânı yakaladığımız otomobil, yıllar sonra yepyeni bir tasarım ile karşımıza çıktı. Renault tarafından paylaşılan görüntüler, ikonik tasarımın nispeten korunacağını ancak yeni Renault 4 E-Tech'in ultra modern görüneceğini ortaya koydu.

Karşınızda Renault 4 E-Tech

Renault tarafından paylaşılan görüntülerden birinde, aracın ızgarasını görüyoruz. Kapalı yapıdaki ızgara, LED aydınlatmalara ev sahipliği yapacak.

Renault 4 E-Tech'in arka kısmında Mini Cooper'ı andıran arka aydınlatmalar bulunacak. Ayrıca 4 logosunu göreceğiz.

Paylaşılan bir diğer görüntüde, Renault 4 E-Tech'in açılabilir tavanla geleceğini görüyoruz. Bu açılabilen bölme, kumaş yapıdan imal edilmiş gibi görünüyor.

Paylaşılan başka bir görüntüde ise Renault 4 E-Tech'in yan kısımdan nasıl görüneceğine tanıklık ediyoruz. Bu otomobil, bir crossover'a benzeyecek gibi duruyor.

Renault'un 14 Ekim'de tanıtacağı otomobil, bir süre önce hayatımıza giren Renault 5 E-Tech ile aynı platform üzerine inşa edildi. Hâl böyle olunca her iki otomobil, pek çok alanda ortak özelliklerle donatılabilirler. Ancak bunun netleşmesi için Paris Otomobil Fuarı'nı beklememiz gerekecek.