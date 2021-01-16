Pine64, Mobian OS'li yeni PinePhone Community Edition'ı (CE) duyurdu. 18 Ocak'ta ön siparişi açılan cihaz, Regular ve Convergence Package olmak üzere farlı depolama ve RAM kapasitesine sahip iki varyantı bulunuyor.

Mobian OS, geçtiğimiz sene Debian GNU/Linux'u modern mobil cihazlarla buluşturma yoluna girmişti. Pine64, bu senenin ilk topluluk güncellemesinde Mobian OS ile çalışacak yeni PinePhone Community Edition (CE) cihazının da duyurusunu gerçekleştirdi.

Bu Linux tabanlı yeni PinePhone; PipePhone Ubsports, postmarketOS, Manjaro ve KDE Community Edition'dan sonra 5. CE cihazı olacak. Peki, ön siparişi 18 Ocak'ta başlayacak olan cihaz, kullanıcılarına neler sunacak?

PinePhone Mobian Community Edition

Cihaz, Regular ve Convergence Package olmak üzere iki donanım varyantına sahip. Regular varyantı 2 GB RAM, 16 GB eMMC ile birlikte 149 dolarlık fiyat etiketine sahipken Convergence Package varyantı 3 GB RAM ve 32 GB eMMC ile birlikte 199 dolar fiyat etiketine sahip. Burada bahsedilen eMMC, nispeten hızlı ve küçük boyutlu depolama bellekleridir.

Peki, yazılım tarafında neler sunuyor? Purism'in GNOME tabanlı mobil yönlü Phosh kullanıcı arayüzü kullanılıyor. Fossbytes'ta yer alan habere göre Anbox, Celluloid, Chromium, Firefox-ESR, Fractal ve GNOME Maps gibi Debian yazılım paketleri de yine cihazın içerisinde bulunuyor.

5,95 inçlik 720p LCD ekranın bulunduğu telefonda Bluetooth 4.0 bağlantı seçeneği yer alıyor. Ön tarafında 2 MP selfie kamerasının yer aldığı telefonun arka tarafında 5 MP'lik ana kamera ve LED flaş bulunuyor. Allwinner A64 Quad Core SoC'den gücünü alan telefonda Mali 400 MP2 GPU yer alıyor.

Son olarak PinePhone'un işletim sistemi openSUSE, openMandriva Lx, Fedora, Sailfish OS ve Gentoo gibi diğer Linux tabanlı işletim sistemleriyle değiştirilebiliyor.