Mike Muus 1983 yılında kodladığından beri Ping, internet hızı için önemli bir gösterge oldu. Ülkemizde hemen herkesin hayali olan pingsiz internet ise Twitter'da gündem oldu.

Türkiye'de yaşayıp da yüksek pingden şikayet etmemenin sadece iki açıklaması vardır: Ya gerçekten çok şanslısınızdır ya da pingin ne kadar yüksek olduğunun farkına bile varmamışsınızdır, yüksek ping size normal geliyordur.

Ping temel olarak bir kullanıcıdan giden veri paketinin sunucuya erişme süresini gösterir. Yani pinginiz 30 ms ise, bir oyunda yaptığınız hareket 30 ms sonra etkisini gösterir. Ping 600 ms olduğunda ise işler hiç de istendiği gibi gitmez. #PingsizBirTurkiye etiketi, aslında insanlarımızın düşük ping isteğinin kendini gösterdiği bir hashtag oldu.

Aslında bu gündemin çıkma sebebi, geçtiğimiz gün ünlü CS:GO oyuncusu Özgür 'Woxic' Eker'in ping sorunu nedeniyle Cloud9 takımından ayrılması olarak gösterilebilir. Şimdi karşınızda #PingizBirTurkiye etiketine gelen bazı paylaşımları sizlerle buluşturacağız.

Öğrenilmiş çaresizlik bizimkisi

Wi-Fi camdan uçup gidiyorsa demek

Ping zehirlenmesi bu

Sonra oyun bug dolu çıkıyor

Allah kavuştursun kardeşim

Ben de basaydım bir tuşa...

RC 45 kablosu yap kendini