Twitch'in bir zamanlar en popüler isimlerinden biri olan PintiPanda, Vergi Denetim Kurulu tarafından bilgisine başvurulmak üzere çağrıldığını açıkladı. Bu çağırılmanın, sabah saatlerinde 40 kişinin gözaltına alındığı Twitch soruşturmasıyla ilgisinin olup olmadığı bilinmiyor.

Geçtiğimiz aylarda Twitch’in hacklenerek ortaya çıkan veriler aracılığıyla keşfedilen Twitch’teki kara para aklama olayında bugün, uzun süreli bir sessizliğin ardından son derece önemli bir gelişme yaşanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, geniş çaplı çalışma sonucunda 44 şüpheliyi tespit etti ve 40’ını gözaltına aldı. 4 firari hakkındaysa çalışmalar sürüyor.

Geçtiğimiz yıllarda Twitch’in en fazla takip edilen isimlerinden biri olan Tuna Akşen (PintiPanda), Twitch konusuyla ilgili farklı bir paylaşımda bulundu. Akşen, Twitch konusunda bilgisine başvurulmak üzere Vergi Denetim Kurulu tarafından çağrıldığını açıkladı. Konunun Twitch’teki kara para aklama skandalıyla ilgili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Sabah yapılan operasyonda dokümanlara ve dijital materyallere el konuldu

Bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla birlikte 11 ilde 40 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında bazı Twitch yayıncılarının da olduğu aktarılan kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Twitch’in dahili bağış sistemi Bit üzerinden yapılan kara para aklama skandalında ilk gözaltılar bugün yapılırken, önümüzdeki günlerde Twitch soruşturması hakkında yeni gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz.