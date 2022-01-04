Twitch Dolandırıcılığında Gelişme: 40 Şüpheli Gözaltına Alın

Geçtiğimiz aylarda sızdırılan Twitch verileri sayesinde ortaya çıkan Twitch’teki kara para aklama skandalında yeni bir gelişme yaşandı. 11 ilde düzenlenen operasyonla 40 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Geçtiğimiz aylarda Twitch, bugüne kadar gördüğümüz en büyük hacklenme olaylarından birine karışmıştı. Platformun tüm verileri sızdırılırken bu verilerle birlikte büyük bir kara para aklama skandalı perdesi de aralanmıştı. Türkiye’de özellikle çok az seyirciye sahip olan pek çok yayıncı, bir ay içinde binlerce dolar gelir elde ediyordu. Öyle ki yalnızca 2.400 yayıncının bugüne kadar yaklaşık 10 milyon dolarlık kara para aklama skandalına ortak olduğu ortaya çıkmıştı.

Twitch’teki dahili bağış sistemi ‘bit’ üzerinden dönen dolandırıcılık, olayların gündeme taşınmasıyla birlikte Meclis’e kadar gitmişti. Ardından İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Twitch’teki dolandırıcılık hakkında bugün son derece önemli bir gelişme yaşandı.

Twitch skandalı ile ilgili 44 şüpheli tespit edildi, 40’ı gözaltına alındı, 4’ünün yakalanması için çalışmalar sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, yapılan geniş çaplı çalışmada 44 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin yakalanması için bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında bazı Twitch yayıncılarının da olduğu belirtildi.

Operasyon düzenlenen ev ve iş yerlerinde yapılan aramalardaysa çok sayıda doküman ve dijital materyale el konduğu belirtildi. Yakalanan 40 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği açıklandı.

Operasyon anından görüntüler:

Twitch’teki kara para aklama olaylarının detaylarını öğrenmek için aşağıdaki videolarımızı izleyebilirsiniz.