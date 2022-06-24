Pipeti Yanlış mı Kullanıyoruz? İşte Patentteki Görsel

Milyonlarca etkileşim alan bir görsel, sosyal medyada tartışma yarattı. İddiaya göre aslında pipeti ters kullanıyormuşuz.

Bu tip paylaşımları sosyal medyada zaman zaman görebiliyoruz. Peki, milyonlarca insanın sorgusuz sualsiz inandığı bu yeni iddia ne kadar doğru?

İlk bakışta aydınlanma yaşatıyor gibi görünen bu bilgiyi gelin açıklığa kavuşturalım.

Pipeti gerçekten yanlış mı kullandık?

Hayır, yanlış kullanmıyoruz. Bunu netleştirmek adına pipetin tarihine bakmamız yeterli.

Marvin Chester Stone adındaki bir adam, yorucu bir iş gününün akşamında içeceğinden bir yudum aldı. O yıllarda içecekler bitkilerden yapılan kamışlar aracılığıyla içiliyordu, Marvin de o gün bu kamışlardan birinin dağılarak içeceğini mahvetmesi üzerine "başlarım böyle işe" deyip bir pipet tasarladı ve 1888 yılında bu fikrin patentini aldı.

Marvin'in pipeti, bitkilerden yapılan kamışlara kıyasla daha dayanıklıydı ancak düz bir pipetti. Kıvrımlı tasarımda ise başkasının bir imzası var: Joseph B. Friedman

Başımıza icat çıkaran bu adam, 1930'larda bir gün kızı Judith ile birlikte kardeşinin içecek dükkanında otururken, kızının milkshake içerken zorlandığını fark etti. Düz pipete uzanmak daha zordu, özellikle de bir çocuk için. İşte kıvrımlı pipet fikri böyle doğdu.

Joseph, fikrinin patentini 1937'de aldı.

İki yıl sonra ise Flex-Straw Company'yi kurarak bu pipetlerin dünyaya yayılmasını sağladı.

İlk satışını bir restorana yapmadı, zekice düşünerek bir hastaneye gitti. Çünkü düz bir pipetle içecek içmeye çalışmak, yatan hastalar için çok daha zordu. Bükülü pipetleri kolayca sattı ve sonrasında multimilyon dolarlık bir iş yarattı.

Viral paylaşımdaki iddianın gerçek olmadığını anlamak için pipetin hangi tarafının 45 derece açıyla kesilmiş olduğuna bakmak da yeterli. Çünkü bu açı sayesinde içeceğin bulunduğu kutu veya bardak ile pipet arasında bir boşluk kalıyor, böylece içeceğin buradan rahatça girmesi mümkün oluyor.

Benzer bir viral paylaşım, geçtiğimiz yıllarda tuvalet kağıtları için de bir tartışma yaratmıştı.

Nasıl asmak daha mantıklı?

Buna kesin yanıtı vermek için de patente bakmak yeterli.

Yani üstten koparmak gerekiyor.

Özetle; bir deli, kuyuya taş attı ve kırk akıllı çıkarmaya çalıştı.

Kaynaklar: 1, 2, 3