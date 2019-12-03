PISA Testinde 15 Yaşındadaki Öğrencilere Sorulan Soru

PISA Testi, geçtiğimiz yıl 15 yaşındaki öğrencilere yepyeni 'anlamaya' dayalı sorular sundu. Birazdan karşınıza çıkacak olan soru da bunlardan biri. Bakalım 15 yaşındaki öğrencilere sorular bu sorular karşısında ne kadar başarılı olacaksınız.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı ya da daha çok bilinen adı ile PISA, 1997 yılında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü olarak bildiğimiz OECD tarafından üç yılda bir 15 yaşındaki öğrencilerin başarısını sınamak için başlatıldı. Bu program dahilinde OECD ülkelerindeki öğrenciler birtakım sorularla karşı karşıya kalıyorlar ve ülkelerin eğitim kalitesi ile öğrencilerin eğitim durumu gün yüzüne çıkmış oluyor. İlk olarak 2018 yılı PISA araştırmasının sonuçlarını buradan inceleyebileceğinizi hatırlatalım.

PISA testinde öğrencilerin bu yıl karşı karşıya kaldığı sorulardan biri de kuş sağlığını temel alan bir “okuma/anlama” sorusuydu. Bu bağlamda ilk olarak öğrencilere bir metin verildi, ardından bir “kuş sağlığı forumu”ndaki yazışmalar sunuldu ve daha sonra ilgili çoktan seçmeli sorulara yanıt vermeleri istendi. Peki siz, 15 yaşındaki öğrencilerin karşı karşıya kaldıkları bu sorular karşısında ne kadar başarılı olacağınızı düşünüyorsunuz?

Lafı daha fazla uzatmadan teste başlayalım:

Tavuk yetiştirmek için kısa bir süre önce çiftliğe taşınan akrabalarını ziyaret ediyorsun. Halana "Tavuk yetiştirmeyi nasıl öğrendin?" diye soruyorsun.

Halan, "Tavuk yetiştiren birçok kişiyle konuştuk. Üstelik bu konuda İnternet'te birçok kaynak var. Örneğin takip ettiğim bir Tavuk Sağlığı forumu var. Geçenlerde tavuklarımdan biri bacağını incittiğinde bu forum bana çok yardımcı olmuştu. Sana yaptığımız konuşmaları göstereceğim" diyor.

Açıklamayı okuyup forumdaki yazışmaları incelediyseniz şimdi sorulara geçebiliriz.

Soruların nispeten kolay olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu soruları belirli bir zaman sınırı içinde, dolayısı ile stres altında okuduğunuzda bir miktar zorlanacağınızı garanti edebiliriz. Eğer tüm soruları yanıtladıysanız şimdi doğru cevaplara geçebiliriz.

1. Soru - Yaralı bir tavuğa asprin verilip verilmeyeceğini

2. Soru - Çünkü bir an önce tavuğuna yardım etmek istiyor

3. Soru - Evet

4. Soru - Merve

5. Soru - Firmasının tanıtımını yapmak için

Doğru cevapları da öğrendiğimize göre artık sonuçlarımızı karşılaştırabiliriz. 5 sorudan kaçına doğru yanıt verdiniz? Cevaplarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.