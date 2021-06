Plague Inc. Tarzı En İyi Salgın Oyunları

Oyun sektörü günden güne büyüyor. Bu nedenle piyasada her türlü konuda ve türde oyun bulmak oldukça kolay. Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan salgın hastalıkla ilgili Plague Inc. tarzı oyunları sizler için listeledik.

Plague Inc., İngiltere merkezli bağımsız oyun stüdyosu Ndemic Creations tarafından geliştirilen ve yayınlanan gerçek zamanlı bir strateji, simülasyon video oyunu. İlk olarak mobil bir oyun olarak çıkan Plague Inc., 2013’te Amerika’nın en çok indirilen 5. iPhone oyunuydu. Oyunun yapımcısı Ndemic Creations’ın, Şubat 2014’te Plague Inc: Evolved’u PC, Mac ve Linux için yayınlamasıyla, oyun bilinirliğini de artırmış oldu. Oyunun amacı ise, 1 hastayla başlayan bir hastalığı tüm insanlığa yayarak dünyanın sonunu getirmek.

Oyunda amaç doğrultusunda hareket ederken birçok zorlukla karşılaşıp, yarattığınız patojenle dünyaya hükmetmek için stratejinizi oluşturmanız gerekiyor. Oldukça farklı hikayesi, mekanikleri ve görselleriyle, Plague Inc., oynanması gereken bir oyun. Salgın hastalıklarla içli dışlı olduğumuz bu dönemde ise, Plague Inc. gibi salgınla ilgili birçok oyun bulunuyor. Biz de bu oyunları sizler için listeledik.

Plague Inc. benzeri salgın oyunları:

Infection Bio War Bio Inc. Global Outbreak Bio Inc - Biomedical Plague Trojan Inc. Nuclear Inc.

Kendi zombi salgınınızı yapacabileceğiniz Infection Bio War:

Geliştirici: Fun Games for Free

Puan: -

Platform: iOS

Fun Games for Free tarafından geliştirilen ve yayınlanan Infection Bio War, Plague Inc. gibi gerçek zamanlı bir strateji ve simülasyon oyunu. Infection Bio War, gerçek dünyada geçiyor. Oyunda amaç Plague Inc.’e oldukça yakın: hasatalığı yaymak. İnsanları zombilere ve diğer canlılara dönüştürmek için farklı patojenler kullandığınız bu oyunda kolay, orta ve zor olmak üzere üç farklı zorluk seviyesi bulunuyor. Oyun yüzlerce ülkeyi içeriyor ve hastalığı başlatmak için bu ülkelerden birini seçmenize izin veriyor.

İnsanların hastalığa kurban edildikleri simülasyon oyunu: Bio Inc.

Geliştirici: DryGin Studios

Puan: 4,2

Platform: Android, iOS

Bio Inc., Android ve iOS gibi mobil platformlar için Drygin Studios tarafından oluşturulan bir gerçek zamanlı strateji ve simülasyon oyunu. Oyun, vebanızı yaratmanıza ve puan kazanmak ve deneyim kazanmak için çalışmanıza olanak tanıyor. Oyunda, doktor ekibi bir çare bulup kurbanı kurtarmadan önce bir hastalık yaratmayı ve bunu kurbanın vücuduna enjekte etmeyi, risk faktörlerini geliştirmeyi ve kurbanın iyileşmesini yavaşlatmayı hedeflemeniz gerekiyor.

Bir yerlerden tanıdık gelecek: Global Outbreak

Geliştirici: ShortRound Games

Puan: 4,3

Platform: Android, iOS

Global Outbreak, ShortRound Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir strateji, nişancı oyunu. Oyun, dünyanın en iyi paralı asker kıyafeti olan Blackthorne endüstrisinin patronu olan kahramanın hikayesini anlatıyor. Hikayeye göre dünya, insan popülasyonunu zombi mutantlara dönüştüren ölümcül bir virüs tarafından tehdit ediliyor. Yaşadığımız gerçek dünyada geçen Global Outbreak, daha iyi bir oyun deneyimi için çevrenizdeki konumun durumunu göstermek açısından cihazınızın GPS’ini de kullanıyor. Tanıdık geldi mi? :) Global Outbreak’de, oyunun dünyasını keşfedebilir, sizin gibi hayatta kalan insanları bulabilir ve enfekte olmayan insanları kurtarabilirsiniz.

18 farklı seviyesiyle Bio Inc - Biomedical Plague:

Geliştirici: DryGin Studios

Puan: 4,1

Platform: iOS

Bio Inc. - Biomedical Plague, DryGin Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir korku, gerçek zamanlı strateji ve simülasyon oyunu. Oyunun oynanışı neredeyse tamamen Plague Inc.'den esinlenmiş. Bio Inc - Biomedical Plague’de, oyuncunun ana görevi, insanları zombilere dönüştüren ölümcül virüsü geliştirerek tüm dünyayı yok etmek. Bio Inc - Biomedical Plague, oyuncularına 18 seviye ve her seviyede farklı ve zorlu bir oyun sunuyor. Bağımlılık yaratan bu oyun aynı zamanda iyi yazılmış bir hikaye, şaşırtıcı derecede kaliteli görseller ve Ultra HD görsel detaylar da içeriyor.

Fiziksel olmayan virüslerle ilgili: Trojan Inc.

Geliştirici: WalkBoy Studio

Puan: 4

Platform: PC

Trojan Inc., WalkBoy Studio tarafından yayınlanan, Android'de oynanabilen bir gerçek zamanlı strateji ve simülasyon oyunu. Oyun, yüzlerce şehri içeren gerçekçi bir ortamda geçiyor ve oyuncularını destansı bir maceraya sokuyor. Fiziksel herhangi bir virüs ya da hastalık barındırmayan bu oyunda ana hedef, Truva Atı’nızı oluşturmak ve e-faturalandırmadan para çalmak için binlerce cihaza bulaşmak üzere tüm dünyaya yaymaktır. Trojan Inc., güzel müzik, grafikler ve kontrollerin kombinasyonuyla oyuncularına mükemmel bir oyun deneyimi sunuyor.

Bu kez felaketi önlemeye çalışacağınız Nuclear Inc.

Geliştirici: Dmitrii Lomakin

Puan: 4,1

Platform: iOS

Nuclear Inc., yalnızca Android platformunda oynanabilen, Oynaması tek oyunculu bir strateji simülasyonu.Nuclear Inc., oyuncularına Three Mile Island, Fukushima ve Çernobil gibi çeşitli seviyelerde bir nükleer reaktörü kontrol etmeniz gereken heyecan verici bir deneyim sunuyor.

Oyunda oyuncuların amacı reaktörün sıcaklığını korumak ve reaktör patlamasını ve ısınmasını önlemek. Adeta bir reaktörü çalıştıran bir bilim insanı rolünü üstlendiğiniz bu oyunda, reaktörün sıcaklığını velli bir oranda tutmalı, ışığı ve ısıyı almak için enerji üretmelisiniz.