Yılın merakla beklenen oyunlarından biri olan, ertelemelerle gündeme gelen ve nihayet 3 ay önce Steam üzerinde erken erişime açılan PlanetSide Arena için ilginç bir karar alındı. Oyunun yapımcısı Daybreak Games'in yaptığı açıklamaya göre PlanetSide Arena sunucuları 11 Ocak'ta çevrimdışı hâle getirilecek.

Çıkışı adeta yılan hikâyesine dönen Daybreak Games oyunu PlanetSide Arena, bilindiği gibi bundan yaklaşık 3 ay önce erken erişime açılmıştı. Aynı dönemde oyun için bir yol haritası yayınlayan Daybreak Games, oyunun çıkış tarihi için 2020'nin 2. çeyreğine işaret etmişti. Bir süredir erken erişimde olan oyun için şimdi ilginç bir karar alındı.

Daybreak Games tarafından yapılan resmi duyuruya göre PlanetSide Arena sunucuları 11 Ocak 2020 tarihinde çevrimdışı hâle getirilecek. Yapılan açıklamada yer verilen ifadelere göre bu kararın altında erken erişimin yeteri kadar oyuncu çekememesi gösteriliyor. Gelin konu hakkında yapılan resmi açıklamaya ve diğer detaylara daha yakından bakalım.

Oyun içi satın alımlar ve DLC'ye erişim durduruldu:

11 Ocak'ta sunucuları kapatılacak olan oyunda bugün itibarıyla tüm satın alımların ve DLC'ye erişimin durdurulduğunu açıklayan Daybreak Games, bu kararı oldukça zor verdiklerini ifade etti. Öngördükleri oyuncu deneyimini sunmak için yeterli oyuncu sayısına ulaşamadıkları için böyle bir karar aldığını belirten şirket, sunucular kapandıktan sonra erken erişimde satın alım yapan oyuncuların paralarını iade etmek için de Steam ile yakın temasta olduklarını belirtti.

Beta ve erken erişim aşamalarında kendilerine destek olan oyunculara teşekkür eden şirket, yarım kalan bu yolculuğu oyun çıkış yaptıktan sonra sürdürmek istediklerini ifade etti. Geçmişte birkaç kez erteleme kararı alınan oyun için herhangi bir erteleme olmazsa oyuncuların 2020 yılının 2. çeyreğine kadar beklemeleri gerekecek.

300 kişilik savaşlara ev sahipliği yapan oyunun sunucularının 11 Ocak 2020'de Türkiye saati ile 04.00'da kapanacağını hatırlatalım. Geceleri oyun oynamayı seven biri değilseniz muhtemelen sunuculara son erişiminiz 10 Ocak akşamı olacaktır. PlanetSide Arena'yı yakından incelemek için oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Daybreak Games'in aldığı bu karar hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.