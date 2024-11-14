Plastik poşetler, günlük hayatımızda sürekli kullandığımız eşyalardan. Fırınlarda, marketlerde bazı mağazalarda bile ürünleri, alışveriş sonrası plastik poşetlerde taşıyoruz. Ancak bunların varlığı, doğayı nasıl etkiliyor?

"Bir plastik poşetin yok olması, kaç yıl sürüyor?" Başka bir deyişle, "Çöpe attığınız bir poşet, doğada ne kadar sürede çözünüyor?"

Gelin, bu soruların cevaplarını verelim.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi’ne göre bir poşetin doğada çözülmesi, yaklaşık 1000 yıl sürer.

Sürenin bu denli uzun olmasının sebebi ise çoğu mikroorganizmanın plastiği yiyememesidir. Bu madde, ultraviyole radyasyondan dolayı fotodegradasyona uğrar ve plastik poşetler parçalandığında bile, çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya devam edebilen mikroplastikler bırakırlar.

Ancak bu bilginin doğruluğu %100 değildir. Bu yalnızca bir tahmindir. Çünkü plastik poşetler, yalnızca 1950’lerden beri hayatımızdalar. Yani insanlık, bu malzemenin gerçek zamanlı ayrışmasını henüz gözlemleyebilmiş değil.

Bilim insanları, bu süreyi öngörebilmek için ise respirometri testlerini kullanırlar.

Bu testle plastik poşetler, mikroplarla dolu havalandırılmış toprağa yerleştirilir ve ardından mikropların malzemeyi parçaladıkça ürettiği CO2 miktarı ölçülür. Eğer atık, organik bir maddeyse CO2 seviyeleri yükselir ve işte bu da bilim insanlarına ayrışma oranları hakkında bilgi verir.

Ancak plastik poşetlerin herhangi bir CO2 üretimine yol açmadığını da ekleyelim. Yani mikroplar, onları yemiyor. Poşetler yalnızca bulundukları yerde sapasağlam duruyorlar.

Elbette bu poşetlerin bir çöplüğe gömüldüklerinde ultraviyole radyasyona maruz kalma ihtimalleri de var ancak eğer böyle bir durum söz konusu değilse, bulundukları yerde çok uzun süre kalıyorlar.

Öte yandan doğada bir türlü yok olmayan bu plastik poşetler, besin zincirini de olumsuz etkileyebilir.

Çünkü kuş ve balık gibi hayvanlar, besin zinciri boyunca biriken plastiği yerler ve bu da onların sağlığını olumsuz etkiler.

Özetle başta plastik poşetler olmak üzere plastikler, doğada çözünebilmek için neredeyse binlerce yıl beklemek zorundadır. Bu noktada plastik poşet kullanımını sınırlamak, hatta tamamen bez çanta kullanımına geçmek en mantıklısı olacaktır.

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