Platon'un 'Dünya Küplerden Oluşuyor' Teorisi Doğrulandı

Platon'un Dünya'nın küplerden oluştuğu şeklindeki teorisi, yeni bir araştırma ile doğrulandı. Araştırma, nesnelerin parçalandıklarında en çok küp şeklini aldıklarını ortaya çıkardı.

Günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce yaşayan Yunan filozof Platon’a göre Dünya; toprak, hava, ateş, su ve evren olmak üzere beş farklı maddeden oluşuyordu. Her platonik şekil, kendine has bir geometriye sahipti. Dünya için yapı taşı olarak kabul edebileceğimiz şekil ise küptü.

Bilim, Platon’dan bu yana inanılmaz seviyede değişti ve artık tüm maddelerin atomlardan meydana geldiğini, hatta atomların da kendi alt parçaları (proton, nötron, elektron) olduğunu ve bu parçaların dahi çarpıştırılarak daha küçük parçalara bölünebildiğini biliyoruz.

Platon'a göre Dünya'yı oluşturan 5 madde

Peki atomların varlığını keşfetmemiz, Platon’u haksız çıkarır mı? Yeni bir modellemeye göre tam olarak değil. Zira Proceedings of the National Academy of Sciences’ta yayınlanan bir araştırmaya göre Dünya’nın ortalama şekli küp.

Pennsylvania Üniversitesi, Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi ve Debrecen Üniversitesi'nden bilim insanları, üç yıllık teorik bir çalışmanın ardından oluşturdukları model ile Dünya’nın ortalama şeklini tespit etmeye, dolayısı ile Platon’un haklı olup olmadığını ortaya çıkarmaya karar verdiler.

Model son derece basit bir mantığa dayanıyor; üç boyutlu bir yüzeyi ele alın. Ardından ikiye bölün. Elinizde kalan her parçayı iki bölmeye devam edin. Sonuçlar değişken olsa da ortalamaya bakıldığında en fazla karşılaşılan şekil bir küp oluyor.

Elbette ki bu modelleme, Dünya’nın yapı taşının bir küp olduğunu belirtmiyor. Araştırma daha çok Dünya’da en fazla karşılaştığımız ya da karşılaşma ihtimalimiz olan şeklin bir küp olduğunu ortaya koyuyor.