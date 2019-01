Play Store'da Kısa Süreliğine Ücretsiz 10 Uygulama

Google Play Store'un pazartesi gününe özel gerçekleştirdiği indirimlerden, kısa süreliğine ücretsiz olan 10 uygulamayı derledik.

Google Play Store'da kullanıcıları memnun edecek indirimler ve kampanyaların sık sık gerçekleştiğini haberlerimizden biliyorsunuz. Bu hafta da bonkör davranan Play Store'da, beğeneceğinizi düşündüğümüz ve toplam değeri 100 TL olan 10 adet uygulamayı sizler için derledik. 5 adedi uygulamadan, 5 adedi oyundan oluşan listemize haberin devamında ulaşabilirsiniz.

GPS Speed Pro ( 3,59 TL )

Otomobilinizi, bisikletinizi ya da motosikletinizi kullanırken ne kadar hızlandığınızı, bu hıza ne kadar sürede çıktığınızı gösteren bir uygulama arıyorsanız GPS Speed Pro'ya göz atabilirsiniz. Asıl satış fiyatı 3,59 TL olan uygulama, önümüzdeki 7 gün boyunca ücretsiz.

GPS S

Step By Step Shoe Lacing Guide Pro - Bağcık Bağlamayı Yeniden Öğrenin ( 5,49 TL )

Birçok kişinin uğraşmayacağı basit bir detay olsa da bağcık bağlama aslında bir sanat. Eğer ayakkabılarınız daha farklı görünsün istiyorsanız bu uygulama sayesinde sayısız bağlama tekniğine tek seferde ulaşabilir, fotoğraflı adımlarla kolayca uygulayabilirsiniz.

My Sheet Music ( 16,99 TL )

Müzikle ilgileniyorsanız My Sheet Music'i kullanmamanız hata olur. My Sheet Music, kağıt üzerindeki yazılı notalarınızı kamera aracılığıyla telefonunuza aktarır ve onları yakından incelemenize olanak sağlar. Üstelik aktardığınız notaları oynatmanız da mümkün.

News Android ( 1,79 TL )

Eğer Android akıllı telefonunuzla yakından ilgileniyor ve haberleri takip ediyorsanız, New Android sayesinde işletim sisteminiz hakkında yazılmış her habere anlık olarak ulaşabilirsiniz. Normal fiyatı 1,79 TL olan uygulama şu an ücretsiz olarak indirilebilir durumda.

GST Calculator Pro ( 8,89 TL )

Kullandığımız akıllı telefonların içerisinde mutlaka hesap makinesi uygulaması gelir ancak bu uygulama bir başka. İlk bakıldığında sıradan bir hesap makinesi uygulaması gibi görünse de GST Calculator Pro'nun içerisinde yüzde hesaplamadan, yaptığınız hesaplamaları kaydetmeye kadar sayısız özellik bulunuyor.

Cashknight ( 37,99 TL )

Eğer ekrana dokunularak oynanılan oyunları seviyorsanız Cashknight'a bir şans verebilirsiniz. Bu basit tabanlı yapının ardında bir hikaye de yatıyor. Normal zamanlarda bir mobil oyuna göre fiyatı çok yüksek olan Cashknight, bir süreliğine ücretsiz.

Afterlife A.U.S ( 3,79 TL )

Shooter mantığıyla işleyen basit grafiklere sahip olan Afterlife A.U.S, ücretsiz iken zaman geçirmek için indirebileceğiniz bir oyun. Oyunun ortam grafikleri çok iyi olmasa da karakter modellemelerinin çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Air Hockey VR ( 6,89 TL )

Bu kez listemizde bir VR oyununa da yer veriyoruz. Normal fiyatı 6,89 TL olan Air Hockey, hepimizin gerçek hayatta en az bir kere oynadığı oyunun VR versiyonu olmakla birlikte, bir süreliğine ücretsiz olarak indirilebilir durumda.

Hardboiled ( 7,79 TL )

Yapı olarak This War Of Mine'a çok benzeyen Hardboiled, bu türdeki oyunlara ilgi duyan oyuncular için güzel bir tercih olacaktır. Hayatta kalma odaklı bu oyunda rol yapma unsurları da yer alıyor.

Baby Color Smasher ( 6,69 TL )

Bu uygulamamız yetişkinler için değil, onların çocukları için. Çocuğunuza renkleri öğretmek için eğlenceli bir yöntem olabilecek Baby Color Smasher, normalde 6,69 TL fiyat etiketiyle satılırken önümüzdeki 3 gün boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek.