Sony, PlayStation 3 için sürpriz bir yazılım güncellemesi yayımladı. 200 megabayt'lık güncelleme, cihazın performansını iyileştiriyor ve birkaç değişiklik getiriyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'den kimsenin beklemediği bir hamle geldi. Şirket, üretimi 8 yıl önce sonlandırdığı PlayStation 3 için beklenmedik bir yazılım güncellemesi yayımladı. Sadece 200 megabayt'lık güncelleme, cihaza büyük bir yenilik getirmiyor.

Bugün sadece PlayStation Plus Premium aboneliği için desteklenmekte olan PlayStation 3 için yayımlanan "49.1" sürüm kodlu güncelleme, cihazın genel sistem performansını ve kararlılığını artırıyor. Ayrıca PlayStation Network hesaplarıyla ilgili güvenlik seviyesi de bu güncelleme ile biraz daha artırıldı. Tüm bunlara ek olarak söz konusu güncellemeyi yükleyen PlayStation 3 sahipleri, Blu-ray diskleri çalıştırabilecekler.

Güncellemeyi küçümsemeyin: PlayStation 3 ile oyun oynayan hâlâ milyonlarca kişi var

PlayStation 3, artık çok eski ve kolay kolay da sıfırını bulamayacağınız bir ürün. Ancak bu demek değil ki PlayStation 3, artık tarihin tozlu raflarına karıştı. Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz yılın sonlarında Insomniac Games, bir siber saldırıya uğramıştı. İşte o dönem ortaya çıkan bilgiler, PlayStation 3'ün hâlâ 1,9 milyon ila 2,3 milyon arasında aktif aylık kullanıcıya sahip olduğunu gözler önüne sermişti. Hâl böyle olunca Sony'nin yayımladığı güncellemeyi küçük görmemek gerekiyor.

Bu arada; eğer PlayStation 3'ünüz varsa ve aktif olarak kullanıyorsanız, depolama alanı kaynaklı güncelleme sorunları yaşayabilirsiniz. Eğer bu durumda ne yapacağınızı merak ediyorsanız hemen açıklayalım: Yapmanız gereken şey, güncellemeyi bilgisayarınıza indirmek ve FAT32 olarak biçimlendirdiğiniz bir USB belleğe aktarmak. Dosya adını da "PS3UPDAT.PUP" olarak belirlediğiniz zaman konsolunuzu güncelleyebilirsiniz.