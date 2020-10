Sony, PlayStation 4'ler için yeni yazılım güncellemesini yayınladı. "8.00" kodlu bu güncelleme, konsola bazı iyileştirme ve yenilikler getirirken "Etkinlikler" sekmesini işlevsiz hale getiriyor. Güncelleme, önümüzdeki 24 saat içerisinde tüm konsollara ulaşacak.

Sony, PlayStation 4'ler için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. 8.00 kodlu bu güncelleme, oyun konsolunun yazılımıyla ilgili bazı iyileştirmeler ve yenilikler getiriyor. Güncellemenin tüm konsollara sunulmasının 24 saat kadar süreceği tahmin ediliyor.

PlayStation 4 için sunulan yeni yazılım güncellemesi, her şeyden önce mesajlaşma ve parti özelliği sistemlerini birbirine bağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, iki özelliği hem bir arada hem de daha rahat bir şekilde kullanabilecekler. Sony, bu özelliğin PlayStation 5'te de var olacağını ifade ediyor. Bu yenilik, PlayStation 4 sahiplerinin arkadaşlarıyla etkileşim deneyimlerini iyileştirecek.

Yeni güncelleme ile birlikte PlayStation 4 sahipleri, PlayStation hesaplarında yeni profil resimleri kullanabilecekler. Bu bağlamda oyuncular, Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us: Part II, The Last of Us Remastered ve Uncharted 4: A Thief's End gibi yapımlardan uyarlanmış yeni profil resimlerini kullanabilecekler.

Bu yeniliklere ek olarak kullanıcılar, yeni sürümle birlikte tüm mikrofonları tek bir hamleyle sessize alabilecekleri yeni bir seçeneği deneyimleyebilecekler. Ayrıca kullanıcıların güvenlik seviyelerini de artıran güncelleme, üçüncü taraf kimlik doğrulama uygulamalarıyla iki aşamalı kimlik doğrulama sistemini destekliyor.

PlayStation 4 kullanıcıları, 8.00 kodlu yazılıma kadar "Etkinlikler" menüsüyle karşılaşıyorlardı. Bu menü, oyuncuların etkinlik oluşturmalarını ya da mevcut etkinliklere devam etmelerini sağlıyordu. Ancak 8.00 kodlu sürümle bu özellik rafa kalkmış gibi görünüyor. Çünkü son güncelleme ile Etkinlikler menüsü işlevsiz hale getirildi. Kullanıcılar son güncelleme ile sadece, hali hazırda devam eden etkinliklere ulaşabiliyorlar.

Bu arada Sony, PlayStation 4 için hazırladığı 8.00 kodlu yeni yazılımla, Uzaktan Oynatma uygulamasına PlayStation 5'e bağlanma seçeneği eklendi. Ancak bu özellik an itibarıyla kullanılamıyor. PlayStation 5'in oyuncular tarafından edinilmesiyle birlikte kullanılacak bu özellik, pek çok kullanıcıyı memnun edecek gibi görünüyor.