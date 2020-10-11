PS5 ile PS4'ün Yükleme Hızları İlk Kez Karşılaştırıldı

Önümüzdeki günlerde satışa çıkacak PlayStation 5 ile PlayStation 4'ün yükleme hızları, Devil May Cry 5: Special Edition oyununda karşılaştırıldı. PlayStation 5, ara sahneyi 4 saniyede yüklerken PlayStation 4'ün aynı sahneyi yüklemesi ise yaklaşık 22 saniye sürdü.

PlayStation 5'in içerisinde bulundurduğu donanım sayesinde PlayStation 4'ten her anlamda daha güçlü olacağını biliyoruz ancak bilmediğimiz şey, Sony'nin yeni nesil konsolunun tam olarak ne kadar hızlı olacağı. Şimdiyse her iki konsolun yükleme hızlarının kıyaslandığı yeni bir video bu konuya açıklık getiriyor.

Yayınlanan videoda PlayStation 5 ile PlayStation 4, Devil May Cry 5: Special Edition oyununda bir görevi yüklerken kıyaslanıyor. Yeni konsol, yükleme işlemini yalnızca 4 saniyede tamamlarken PlayStation 4'te aynı sahneyi yüklemek yaklaşık 22 saniye sürüyor. Bu da iki konsol arasında gerçekten büyük bir fark olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

PlayStation 5 I Devil May Cry 5 yükleme hızı:

İlgili sahneyi 21:33 kısmında görebilirsiniz.

PlayStation 4 I Devil May Cry 4 yükleme hızı:

İlgili sahneyi 3:23 kısmında görebilirsiniz.

PlayStation 5 özellikleri:

Gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU'dan alan PlayStation 5, grafik tarafında AMD Radeon RDNA 2 tabanlı grafik birimine güveniyor. Bellek kısmında ise 16 GB GDDR6 RAM ile 5,5 GB/sn okuma hızını destekleyen 825 GB'lık ultra hızlı SSD, yeni nesil konsolda yer alıyor.

Işın izleme hızlandırma desteği, oyunlarda daha doğal ışıklara ve yansımaya izin vermesiyle birlikte kullanılabildiği oyunlarda genel grafik kalitesinde de artış yaşanmasını sağlıyor. 4K destekli televizyonlarda 120 Hz tazeleme oranıyla 120 FPS'ye kadar yüksek çerçeve hızında pürüzsüz ve akıcı bir oyun deneyimi de yine PlayStation 5'in vaatleri arasında bulunuyor.

Geriye dönük uyumluluk sayesinde 4000'i aşkın PlayStation 4 oyununu destekleyecek olan yeni nesil konsol, 19 Kasım 2020'de ülkemizde satışa sunulacak. Yurt dışında Dijital sürümü 400 (3.143 TL + vergiler), Standart sürümü 500 dolardan (3.929 TL + vergiler) satılan konsolun ülkemizdeki fiyatı ise henüz netlik kazanmadı.