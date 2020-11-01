PlayStation 4 Desteği Muhtemelen 2022'ye Kadar Devam Edecek

GameIndustry.biz'in PlayStation CEO'su Jim Ryan ile yaptığı bir röportaja göre Sony, PlayStation 4'e muhtemelen 2022'ye kadar destek vermeye devam edecek. Ryan, PlayStation 4 tabanının önümüzdeki birkaç yıl boyunca en büyük topluluğu oluşturmaya devam edeceğini söylüyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, nihayet bu ay içerisinde oyuncuların beğenisine sunulacak. PlayStation CEO'su Jim Ryan, kamuoyunu bilgilendirmek ve beklentileri daha da artırmak amacıyla yeni nesil konsolun çıkışına kadar geçen haftalarda basın kuruluşlarına röportajlar veriyor.

GameIndustry.biz aracılığıyla Jim Ryan ile yapılan yakın tarihli bir röportajda, PlayStation 5'in çıkışının yanı sıra mevcut nesil PlayStation 4'ün geleceği hakkında da birçok ayrıntı paylaşılıyor. Görünüşe göre en azından bazı PlayStation 5'e özel oyunlar, 2022 yılına kadar PlayStation 4 için de gelmeye devam edecek.

PlayStation 5 özel oyunları, muhtemelen 2022'ye kadar PlayStation 4'e gelecek:

PlayStation 5, Demon's Souls Remake ve Spider-Man: Miles Morales gibi birçok etkileyici oyunla birlikte gelecek. Ancak birçok hayran, Spider-Man: Morales ve Horizon Forbidden West gibi birçok PlayStation 5 oyunun PlayStation 4'e de geldiğini fark etti. PlayStation hayran topluluğu bu habere farklı tepkiler verse de Jim Ryan'a göre tüm bunlar, Sony'nin ileriye dönük planının önemli bir parçası gibi görünüyor.

Jim Ryan'la yapılan röportajda kısaca bu konuya da değiniliyor. Ryan, platformun hâlâ inanılmaz derecede büyük bir tabana sahip olduğunu, bu sebeple Sony'nin gözünün bir yandan da PlayStation 4'ün geleceğinde olduğunu söylüyor. Koronavirüs salgını sırasında artan PlayStation 4 oyuncu sayısına da değinen Ryan, PlayStation 4 topluluğunun 2021 ve 2022'de de büyük çoğunluğu oluşturacağını, o insanları mutlu tutmaları gerektiğinin altını çizdi.

Ryan, PlayStation 5 özel oyunlarının PlayStation 4'e de geleceğini söyleyen somut bir açıklamada bulunmadı ancak bahsettiği tarihler buna işaret ediyor. Bu oyunların PlayStation 4 için de çıkıp çıkmayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.