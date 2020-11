The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, 2021'de Geliyor

Supermassive Games, The Dark Pictures Anthology korku oyunu serisinin yeni oyunu House of Ashes'i tanıtım videosuyla birlikte duyurdu. 2021 yılında oyuncularla buluşacak House of Ashes, serinin üçüncü oyunu olacak.

Supermassive Games'in korku oyunları serisi The Dark Pictures Anthology'nin ikinci oyunu Little Hope, geçtiğimiz ekim ayının son haftasında çıkışını gerçekleştirmişti. Little Hope'un çıkışının hemen ardından geliştirici firma, serinin üçüncü oyunu olacak The Dark Pictures Anthology: House of Ashes'i de duyurdu.

Duyurusu yayınlanan bir tanıtım videosuyla birlikte gerçekleştirilen yeni oyun, önümüzdeki yıl içerisinde oyuncuların karşısına çıkacak. Bu noktada oyunun çıkışı için net bir tarih belirtmeyen geliştirici ekip, yalnızca '2021' demekle yetindi.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes tanıtım videosu:

Geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren Little Hope'ta 4 üniversite öğrencisi ve profesörleri, terk edilmiş bir kasaba olan Little Hope'ta mahsur kalıyor. Yoğun sisin içindeki 4 öğrenci ve profesörün, korkunç hayaletler ruhlarını cehenneme sürüklemeden önce bu hayaletlerin amacının ne olduğunu çözmeleri gerekiyor.

Yaklaşık bir dakika uzunluğunda olan House of Ashes fragmanı ise engebeli dağlık bir arazide uçan Amerikan helikopterlerini gösteriyor. Videonun başında Amerikan askerleri, dinleyicinin "inanmayacağı" bir şey tarafından saldırıya uğradıklarını söylüyor. Sonrasında bir anlatıcı, ölülerin inlemeye gittiği eski bir yeraltı dünyasından bahsediyor.

Supermassive Games'in korku oyunu serisi The Dark Pictures Anthology 2019 yılında Man of Medan ile başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Little Hope ile devam eden seri, önümüzdeki yıl da House of Ashes ile boy gösterecek.

Seride yer alan her iki oyuna da Steam üzerinden sahip olabilirsiniz. Buradaki bağlantıya tıklayak The Dark Pictures Anthology: Man of Medan'ın Steam sayfasına ulaşabilir, oyunu 98,34 TL karşılığında satın alabilirsiniz. Buradaki bağlantı üzerinden de 149 TL'den satışa sunulan serinin ikinci oyunu Little Hope'un Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.