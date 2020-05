PlayStation 5'te Yer Alacak 38 Oyun Resmi Olarak Açıklandı

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için heyecanlı bekleyiş sürerken, bugün itibarıyla konsolda bizleri karşılayacak ilk oyunlar resmen belli oldu. PlayStation Official Magazine dergisinde yayınlanan listede The Sims 5, The Elder Scrolls 6, Starfield ve Watch Dogs Legion gibi merak uyandıran pek çok oyun bulunuyor.

Japon teknoloji devi Sony, kasa tasarımı henüz gizemini korumasına rağmen hem kontrol cihazını hem de teknik özelliklerini öğrendiğimiz yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 ile piyasayı yerle bir etmeyi planlıyor. Microsoft imzalı Xbox Series X ile çetin bir rekabete girecek olan PS5, sahip olacağı SSD’si ile oyunculara bambaşka bir deneyim yaşatmayı vadediyor. Dün itibarıyla raflardaki yerini alan PlayStation Official Magazine dergisinin son sayısında, PlayStation 5’te yer alacak 38 oyunu resmen öğrendik. Listedeki oyunların birçoğu resmi olarak duyurulmuş olsa da, henüz haberdar olmadığımız bazı yapımlar da var. Merakla beklenen The Sims 5 de bu oyunlardan bir tanesi. Tüm zamanların en başarılı video oyunu serilerinden biri olan Sims, yeni halkası ile çok uzun bir zamandır bekleniyor. EA CEO'su Andrew Wilson, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada, The Sims 5’in yolda olduğunu ve yeni platformlar için yayınlanacağını müjdelemişti. Elbette Wilson, o dönem resmen duyurulmayan PlayStation 5 ve Xbox Series X’i üstü kapalı bir şekilde ima etmişti. PlayStation Official Magazine tarafından paylaşılan liste, The Sims 5’in yakın zaman sonra lanse edilebileceğine işaret ediyor. The Elder Scrolls 6, Starfield, Watch Dogs Legion ve Rainbow Six Quarantine, listede yer alan diğer oyunlar arasında yer alıyor. Bunlar haricinde pek çok indie ve üçüncü taraf oyunun da PS5’in erken dönemlerinde oyuncularla buluşacağını söylemiş olalım. Haziran ayında tanıtılması beklenen PlayStation 5'in 499 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor İLGİLİ HABER The Sims 5 Hakkında Bildiğimiz 5 Şey (ve 5 Olası Özellik) 499 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması beklenen Sony PlayStation 5’in haziran ayında tanıtılacağı, sonbaharda ise satışa çıkacağı tahmin ediliyor. PS5 için açıklanan 38 oyunun tamamına aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz. Sony PlayStation 5 için açıklanan oyunlar Madden 21 EA Sports NHL 21 Moonray Gothic Remake MicroMan Nith’O Infinity Reborn Observer System Redux Path of Exile 2 Outriders PsyHotel Quantum Error Rainbow Six Quarantine Rainbow Six Siege Redo! Enhanced Edition A Rat’s Quest: The Way Back Home Assassin’s Creed Valhalla Battlefield 6 Chorus Cygni All Guns Blazing Dauntless DiRT 5 Dragon Age 4 Dying Light 2 FIFA 21 Godfall Gods & Monster Scarlet Nexus Sniper Elite 5 Soulborn Starfield The Elder Scrolls 6 The Lord of the Rings Gollum The Sims 5 Ultimate Fishing Simulator 2 Vampire The Masquerade Bloodlines 2 Warframe Watch Dogs Legion WRC 9

Kaynak : https://www.gamebyte.com/official-playstation-magazine-confirms-the-sims-5-releasing-for-ps5/

