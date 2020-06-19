PlayStation 5 Digital, Sony İçin İyi Bir Tercih Olmayabilir

Sony, PlayStation 5'i iki farklı sürüm olarak tanıttı. Bunlardan bir tanesi normal sürüm olarak karşımıza çıkarken ikincisi ise optik disk sürücüsü olmayan "Digital Edition"dı. Ancak PlayStation 5 Digital Edition, Sony için pek de doğru bir tercih olmayabilir.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz hafta düzenlediği bir etkinlikle yeni oyun konsolu PlayStation 5'i resmen tanıttı. "The Future of Gaming" başlığıyla düzenlenen etkinlik, oyunseverlere hem PlayStation 5 oyunlarını hem de oyun konsolunun tasarımını gösterdi. Sony, yaptığı tanıtım sırasında PlayStation 5'in iki farklı versiyonunun olduğunu açıkladı.

PlayStation 5 için hazırlanan sürümlerden bir tanesi, klasik disk sürücülü versiyon olarak karşımıza çıkıyor. İkinci versiyon ise optik disk sürücüsü barındırmıyor. "Digital Edition" olarak isimlendirilen bu sürüm, sadece internet aracılığıyla oyunlara erişim imkanı verecek. Peki disk sürücüsüz bir PlayStation satışa sunma fikri gerçekten mantıklı mı?

Sony, dijital oyun dünyasına gerçekten hazır mı?

Dijitalleşme sürecinin hayatımızın bir parçası olduğu sugötürmez bir gerçek. Bu durum video oyun sektörünü de doğrudan etkiliyor ve artık, piyasaya sürülen oyunların çok büyük bir bölümü sadece dijital platformlarda yer alıyor. Bu durum, Sony'nin Digital Edition tercihinin bir mantıklı nedeni olarak kabul edilebilir. Ancak dijital oyun dünyasına geçiş, beraberinde çok da güçlü bir dijital alt yapı gerektiriyor. Sony'nin mevcut alt yapısı ise bu talebi karşılamaya yetecek seviyede değil. En azından şu an için...

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un, Sony'ye oranla çok daha güçlü bir dijital alt yapısı olduğu aşikar. Hatta Microsoft, bu güçlü dijital alt yapıya güvenerek Xbox One S Digital'i çok uzun zaman önce piyasaya sürdü. Bununla birlikte Microsoft, optik disk sürücüsü olmayan Xbox One S Digital'in fiyatını pek de uygun tutmadı. Hal böyle olunca da Xbox hayranları, bu konsola beklenen ilgiyi göstermediler ve açıkçası Microsoft da bu konsolu piyasaya sürdüğü için pişman oldu. Sony'nin de farklı bir nedenle de olsa dijital sürüm nedeniyle pişmanlık yaşaması ihtimaller dahilinde.

Depolama sorunu maliyeti yükseltebilir

Sony, PlayStation 5'le övünürken çoğu zaman bu oyun konsolundaki SSD'leri ön plana sürdü. Çünkü yapılan açıklamalara göre PlayStation 5'te kullanılacak SSD'ler ciddi anlamda güçlüydü ve oyunların sahne yükleme süresini neredeyse sıfıra indiriyordu. Buraya kadar her şeyin gerçekten etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Peki Sony, PlayStation 5'in Digital Edition sürümünde bu gücü istediği şekilde sağlayabilecek mi?

Sony, PlayStation 5 Digital Edition'da hangi boyutlarda SSD'ler kullanacağını açıklamadı. Şirket, PlayStation 5'in her iki sürümünde de aynı kapasitede SSD'ler tercih edebilir. Ancak Digital Edition sürümünde, oyunlar doğrudan konsola yükleneceği için daha büyük kapasiteli SSD'ler de görebiliriz. Bu da , PlayStation 5 Digital Edition'ın disk sürücülü sürümden daha yüksek fiyatlı olmasına neden olacaktır. Evet, beklentilerin tam tersi...

Sony'in PlayStation 5'te 825 GB'lik özel SSD'ler kullandığını zaten biliyoruz; bilinmeyen, oyunculara sunulacak diğer depolama seçenekleri. Günümüzdeki oyunlara baktığımızda; Death Stranding 48 GB, Marvel's Spider-Man ise 72 GB yer kaplıyor. Bu da PlayStation 5 Digital Edition'ın bilinen kapasitesiyle en iyi ihtimalle 15 oyun depolayabileceği sonucunu ortaya koyuyor. Tabii PS5'in donanım gücüne güvenerek geliştirilen yeni nesil oyunların çok daha büyük depolama alanı kaplayacağı gerçeğini görmezden gelirsek.

PlayStation 5 sahiplerinin depolama alanını genişletmek için iki seçenekleri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi, PlayStation 5'e daha büyük kapasiteli bir HDD takmak. Ancak bu tercih, PlayStation 5'in çok övülen düşük yükleme süresinin ortadan kalkmasına neden olacak. İkinci seçenek ise depolama alanını genişletmek için belirli NVMe SSD modellerini kullanmak. Ancak SSD eklemek de konsolun toplam maliyetini artıracaktır. Dolayısı ile 'uygun fiyatlı' oyun oynama ihtimali ortadan kalkmış olacak.