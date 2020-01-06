PlayStation 5'in Geliştirici Kiti Bir Kez Daha Ortaya Çıktı

PlayStation 5'in geliştirici kiti, bir kez daha gün yüzüne çıktı. Facebook üzerinden yapılan paylaşım hem PlayStation 5'in geliştirici kitini hem de bu kitte kullanılan oyun kolunun genel detaylarını gözler önüne seriyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni oyun konsolu PlayStation 5, 2020'nin sonlarına doğru oyunseverlerle buluşacak. Sony, yaptığı açıklamalarda yeni oyun konsolunun devrim niteliğinde olacağını ve daha çok üst seviye oyun teknolojileri içereceğini söylüyor. Hal böyle olunca da PlayStation 5, oyunseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

PlayStation 5'in teknik özelliklerin üst seviye olacağı inkar edilemez bir gerçek. Ancak oyunseverler, PlayStation 5'in sadece teknik özellikleriyle değil, tasarımıyla da ilgileniyorlar. Fakat bugüne dek PlayStation 5'in nihai tasarımıyla ilgili hiçbir bilgiye sahip olamadık.

Geçtiğimiz dönemlerde "LetsGoDigital" isimli bir platform, PlayStation 5'e ait olduğunu ileri sürdüğü bir patenti kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu patentte yer alan tasarımın PlayStation 5'e ait olduğu düşünülmüş, ardından gelen açıklamalarla da bu tasarımın aslında PlayStation 5'in geliştirici kitine ait olduğu ortaya çıkmıştı. Hatta kısa bir süre önce PlayStation 5'in geliştirici kiti, ilk kez kanlı canlı görüntülenmişti.

Şimdi yeni bir gelişme yaşandı ve PlayStation 5'in geliştirici kiti, bir kez daha gün yüzüne çıktı. Facebook üzerinden paylaşılan görüntüler, PlayStation 5'in geliştirici kitini bir kez daha ortaya koydu. Paylaşımı yapan kullanıcı, her ne kadar gönderisinin paylaşılmamasını rica etmiş olsa da internet ortamında böyle bir şey mümkün değildi ve PlayStation 5'in geliştirici kiti, paylaşımı gören tüm kullanıcılar tarafından paylaşıldı.

İşte PlayStation 5'in geliştirici kitine ait fotoğraflar

Paylaşılan bu görüntülerde PlayStation 5 geliştirici kitinin genel detayları ortaya konmuş durumda. Aslına bakacak olursak bu görüntüyü geçmişte de görmüştük ancak bu görsellerin en dikkat çekici noktası, oyun koluyla ilgili. Görünen o ki PlayStation 5 için oyun geliştiren şirketler, şu an için PlayStation 4'te kullanılan oyun koluna fazlasıyla benzeyen bir ekipman kullanıyorlar.

Bu tasarım PlayStation 5'i yansıtıyor mu?

Bazı oyunseverler, PlayStation 5'in geliştirici kitine ait tasarımın PlayStation 5'e de ait olabileceğini düşünüyorlar. Ancak açık konuşmak gerekirse böyle bir durum çok da olası değil. Çünkü Sony, PlayStation serisinde geliştiriciler için ayrı, tüketiciler içinse ayrı bir tasarım hazırlıyor. Hal böyle olunca da hem PlayStation 5' geliştirici kiti hem de oyun koluna ait bu tasarımı, ilerleyen dönemlerde raflarda görmeyeceğimizi söyleyebiliriz.