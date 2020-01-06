PS5, Tüm PlayStation'ların Oyunlarını Destekleyebilir

CES 2020'de duyurulması ve sene sonunda çıkarılması beklenen PS5'in sahip olacağı özelliklere dair iddialara bir yenisi daha eklendi. Bir YouTube kanalında ortaya atılan iddiaya göre PS5, kendisinden önce gelen PlayStation'ların oyunlarını da destekleyecek.

6 yıldır konsol çıkarmayan Sony’nin PS5’i bu yılın sonlarına doğru çıkaracak olduğu iddiası gittikçe güçleniyor. Yeni çıkacak konsolun özellikleri ya da tasarımı hakkında bilgiler netlik kazanmamış olmasına rağmen ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Çıkacak konsolun PS4 oyunlarını destekleyeceği söyleniyor. Peki bu geriye uyumluluk daha fazla genişletilebilir mi? PS5, bütün PlayStation konsollarının oyunlarını destekleyerek gelebilir mi? Bir YouTuber tarafından ortaya atılan yeni iddia, bunun mümkün olabileceğini gösteriyor.

İşte iddianın ortaya atıldığı video:

YouTube kanalı HipHopGamer’a göre PS5, sadece PS4 oyunlarını desteklemekle kalmayacak; PS3, PS2, hatta PS1 oyunlarını bile oynayabilme imkânı verecek. Bu özellik, güncel konsol PS4’te görülmemişti ancak PS5’te geniş bir geriye uyumluluk özelliği görmemiz pek de olanaksız sayılmaz. Özellikle de konsolun hayranlarının çok uzun zamandır bu özelliği beklediğini ve Xbox One’ın geriye uyumluluk özelliğinin oldukça sevildiğini göz önünde bulundurursak Sony böyle bir özelliği PS5'e ekleyebilir.

Geriye uyumluluk özelliğinin yeni konsola dâhil edilmesi, Sony’nin rakiplerine fark atmasına yardımcı olabilir zira PlayStation oyuncuları yıllardır çeşitli yöntemlerle yeni çıkan konsollarda efsanevi buldukları eski PlayStation oyunlarını oynamaya çalışıyorlar. Crash Bandicoot, Tomb Raider serisi ve daha nicesini herhangi bir uyumlama programı ya da manuel yükleme olmadan oynama fikri, oyuncuların ilgisini konsolun üzerinde toplamak için gayet yeterli olacaktır.

Özelliğin duyurulması için biraz daha zaman gerekebilir:

Sony’nin 7 Ocak tarihinde başlayacak CES 2020 dâhilinde yeni konsolunu ilk kez tanıtacak olması yüksek bir olasılığa sahip. Hatta şirketin PS5 dışında başka cihazların tanıtımını da yapmasını bekleyebiliriz ancak tahmin ediyoruz ki Sony, konsola dair ayrıntılı özellikleri sıradaki PlayStation Experience ya da State of Play etkinliklerinde kamuoyuna duyuracaktır. Yani geriye uyumluluk gibi özelliklerin müjdesinin verilmesi için biraz daha beklememiz gerekebilir.