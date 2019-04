PlayStation 5 ile Birlikte Gelecek Oyunlar Ortaya Çıktı

Avrupalı bir geliştirici olduğunu iddia eden bir kişi, PlayStation 5 ile birlikte gelecek yeni oyunların listesini paylaştı.

Son haftalarda PlayStation 5 ile ilgili sayısız sızıntı ve söylenti ortaya çıktığına şahit olduk. PlayStation 5’in dikkat çekici bir konu olduğunu göz önünde bulundurursak bunların çoğunun ‘tık’ almak için ortaya atılmış sahte haberler olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte ortaya çıkan son söylenti, PlayStation 5 almayı düşünen hemen herkesin kulak kesilmesine neden oldu.

PlayStation 5’in ne zaman tanıtılacağını ya da nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağını bilmiyoruz. Bu bilinmezlik, cihazın hangi oyunlarla geleceğini de tahmin edemememize neden oluyor. Bununla birlikte Avrupalı bir geliştirici olduğunu iddia eden bir kişi, PlayStation 5’in hangi oyunlarla birlikte geleceğini açıkladı.

İddiaya göre PlayStation 5, PlayStation VR destekli Gran Turismo 7, PUBG (oynaması ücretsiz, 4K), The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Battlefield Bad Company 3, bir Harry Potter oyunu, bir Vikings Assassin's Creed oyunu ve bir aylığına PlayStation 5’e özel bir oyun olarak kalacak GTA VI ile birlikte gelecek.

Tüm bu oyunların PlayStation 5 ile birlikte gelmesinin imkansız olduğunu söyleyemeyiz fakat Rockstar Games’in kısa bir süreliğine de olsa GTA VI’yı PlayStation 5’e özel bir oyun olarak yayınlamayı kabul etmesinin çok ama çok düşük bir olasılığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısı ile bu oyun listesine şüpheyle bakmakta fayda var.