Forbes, borsada yaptıkları vurgunlarla bilinen The Lab isimli oluşumun kurucusuyla bir araya geldi. PlayStation 5 üzerinden karaborsacılık da yapan grubun lideri, durumun sadece aracılıktan ibaret olduğunu ve bunun da yasal olduğunu savundu. Karaborsacı, kendilerine yöneltilen suçlamalardan rahatsız.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla piyasaya sürülen PlayStation 5'in karaborsaya düşmüş olduğu, herkes tarafından bilinen bir gerçek. Üstelik bu durum sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında böyle. Fırsatçılar, bu iş için tasarlanmış botları kullanarak Sony'nin piyasaya sürdüğü konsolları satın alıyor, sonrasında da görülmemiş kar marjı ile satışa sunuyorlar. Ayrıca Türkiye'de karaborsacıların PlayStation 5'leri tercih edilmiyor olsa da diğer ülkelerde durum biraz daha farklı. Özellikle de alım gücü yüksek olan ülkeler, karaborsaya düşmüş olsa da PlayStation 5 alıyorlar.

Bugün milyonlarca oyunsever, PlayStation 5'in karaborsaya düşmüş olmasından rahatsız. Neticede hiç kimse, bir başkasına "hava parası" vermek istemiyor. Haliyle de bu durum, tepkiyle karşılanıyor. Ancak karaborsacılar da bu durumdan rahatsızlar. Hatta konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, karaborsacılar için yapılan suçlamalarda haksız olunduğu bile ifade ediliyor. Karaborsacılara göre ortada herhangi bir suç yok ve bu durum, oldukça normal.

"Yaptığımız tek şey, insanların bir ürüne ulaşabilmeleri için aracı olmak"

Forbes, özellikle de borsada yaptıkları vurgunlarla bilinen ve karaborsacılık da yapan The Lab isimli oluşumun kurucu ortaklarından Jordan (soyadı bilinmiyor) ile bir görüşme gerçekleştirdi. Jordan, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, yaptıklarının sadece aracılıktan ibaret olduğunu, bunu gerek borsa gerek PlayStation 5 gibi pek çok alanda yaptıklarını ifade ediyor. Ayrıca Jordan'a göre karaborsayla ilgili basına yansıyan haberler abartıdan başka bir şey değil.

Jordan tarafından yapılan açıklamalara göre karaborsacılık (onun deyimiyle karaborsacılık), perakendecilikten başka bir şey değil. Yaptıkları işi farklı sektörlerle de bağdaştıran Jordan, bugün herkesin bir çiftçiden süt alıp, bu sütü paketleyip, kar marjıyla birlikte satabileceğini ifade ediyor. Jordan'a göre amaç, sadece para kazanmak.

"Aracılık", dünyanın herhangi bir yerinde suç değil (Şimdilik)

Jordan tarafından yapılan açıklamaların nispeten doğru olduğunu üzülerek belirtmek gerekiyor. Zira dünyanın herhangi bir yerinde aracılık yapmak, resmi anlamda suç değil. Gerekli şartlar karşılandığında dileyen herkes ticaret yapabilir ve karaborsacıların yaptıkları şey de tam olarak bu. Özel yazılımlarla piyasaya sürülen PlayStation 5'leri toplayan karaborsacılar, ürünleri stok yaptıktan sonra da yeniden satışa sunuyorlar.

Ancak bu durum, bir süre sonra değişebilir gibi görünüyor. Zira resmi karaborsacılık, bir süredir İngiltere'nin gündeminde olan bir konu. Hatta bir milletvekili, PlayStation 5 gibi ürünlerde stok yapılmasını sağlayan yazılımların kullanılmasının engellenmesi gerektiğini savunuyor. Şayet böyle bir şey olur ve kanunlaşırsa, İngiltere'nin çıkaracağı yasa emsal teşkil edip, dünya geneline yayılabilir.