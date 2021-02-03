PlayStation 5, Satışa Çıktığı İlk Çeyrekte 4,5 Milyon Sattı

Bir analist tarafından paylaşılan verilere göre PlayStation 5, satışa çıktığı ilk çeyrekte 4,5 milyon adet satışa ulaştı. Aynı çeyrekteki birinci parti PlayStation oyunlarının satışı ise 18 milyonu geçti.

Oyun endüstrisine dair bilgiler paylaşan Niko Partners baş analisti Daniel Ahmad, Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in satış rakamlarıyla ilgili çarpıcı sayılar paylaştı. Ahmad’a göre PlayStation 5, satışa çıktığı ilk çeyrekte tarihin en çok satan ikinci oyun konsolu olan PlayStation 4’ün ilk çeyrek performansının altında kalmadı.

Daniel Ahmad tarafından paylaşılan bilgilere göre Sony, kasım ayındaki çıkıştan bu yana 4,5 milyon PlayStation 5 satmayı başardı. Bu müthiş satış başarısı, Sony’nin oyun bölümünde gelirini bir önceki yılın son çeyreğine göre yüzde 40 artırmasını ve toplamda 8,43 milyar dolar gelir elde etmesini sağlamış durumda.

Sony, PS5'in çıkışından sonra bile 1,4 milyon PS4 satmayı başardı

2020 4. çeyrekte Sony, toplamda 18,4 milyon birinci parti oyun satışı gerçekleştirmiş durumda. Marvel's Spider-Man: Miles Morales, 4,1 milyon kopya ile bu çeyrekte en fazla satılan birinci parti PS5 oyunu oldu. Ayrıca Sony’nin 114 milyon PSN abonesine ulaştığı ve artık odağının PSN abonelerini PS4’ten PS5’e geçirmek olacağı söyleniyor.

İşin ilginç yanı, PlayStation 5 “gürültülü” çıkışına rağmen PS4 satışları da azalarak da olsa devam ediyor. Sony, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 1,4 milyon PS4 satmayı başarmış durumda. 2020’nin genelinde ise 6,2 milyon PlayStation 4 satıldığı belirtiliyor.