Şubat Ayında PS5'te En Çok Oynadıkları Oyunlar Açıklandı

PlayStation sahiplerinin kullanıcı istatistiklerini oluşturan PS-TimeTracker isimli platform, PlayStation 5 sahiplerinin şubat ayında en çok oynadıkları 100 oyunu açıkladı. Yapılan açıklamalara göre PlayStation 5 sahipleri, şubat ayında en çok Call of Duty: Black Ops Cold War oynadılar.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya sürdüğü PlayStation 5, stok sorunları yaşanıyor olsa da oyuncular arasında popüler hale gelmeye başladı. Dünyanın dört bir yanından oyuncular şu sıralar, bu konsolun sunduğu tüm yenilikleri deneyimlemekle meşguller. PlayStation 5 için piyasaya sürülen oyunların sayısı az olsa da oyuncular, PlayStation 5'in geriye dönük uyumluluk modu sayesinde daha eski oyunları da oynamaya devam ediyorlar.

PlayStation sahiplerinin oyun alışkanlıklarının istatistiğini tutan bir platform var. "PS-TimeTracker" isimli bu platform, aylık olarak en çok oynanan oyunların hangileri olduğunu sıralıyor. Bu bağlamda PlayStation 5 için de istatistik toplamaya başlayan platform, şubat ayında PlayStation 5'te oynanan en popüler 100 oyunun sıralamasını oluşturdu. Şimdi hep birlikte, bu oyunlara yakından bakalım.

İşte şubat ayında PlayStation 5'lerde en çok oynanan 100 oyun

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Modern Warfare

FIFA 21

Destiny 2

Assassin’s Creed Valhalla

Control Ultimate Edition

Apex Legends

Fortnite

Rocket League

Grand Theft Auto V

Genshin Impact

God of War

Minecraft

Destruction AllStars

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

NBA 2K21

Tom Clancy’s The Division 2

Demon’s Souls

Ghost of Tsushima

Overwatch: Origins Edition

Cyberpunk 2077

ARK: Survival Evolved

Immortals Fenyx Rising

Dead by Daylight

DAYS GONE

ASTRO’s PLAYROOM

HITMAN 3

Red Dead Redemption 2

Persona 5 Strikers

FINAL FANTASY XIV

Persona 5 Royal

Monster Hunter World: Iceborne

Concrete Genie

Marvel’s Spider-Man Remastered

Nioh 2 Remastered

STAR WARS Battlefront II

Borderlands 3

OUTRIDERS – DEMO

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Fall Guys: Ultimate Knockout

The Last of Us Part II

Watch Dogs: Legion

No Man’s Sky

Maneater

Madden NFL 21

STAR WARS Jedi: Fallen Order

Sackboy: A Big Adventure

Persona 5

Bloodborne

Battlefield V

Ys IX: Monstrum Nox

Little Nightmares II

Horizon Zero Dawn

Ratchet & Clank

Bugsnax

Fallout 76

SMITE

DARK SOULS III

Sekiro: Shadows Die Twice

Warframe

RESIDENT EVIL 7

NHL 21

Tom Clancys Ghost Recon Breakpoint

FINAL FANTASY XV

World of Tanks

Mortal Kombat 11

Assassin’s Creed Odyssey

The Last of Us Remastered

Marvel’s Avengers

DEATH STRANDING

Uncharted 4: A Thiefs End

We Were Here

Battlefield 1

Dreams

Stardew Valley

Call of Duty: Black Ops III

HUNT: SHOWDOWN

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

Shadow of the Tomb Raider

Godfall

For Honor

DARK SOULS: REMASTERED

Vigor

Temtem

Rogue Company

Yakuza: Like A Dragon

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

DayZ

FINAL FANTASY VII REMAKE