Şubat Ayında PS5'te En Çok Oynadıkları Oyunlar Açıklandı

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya sürdüğü PlayStation 5, stok sorunları yaşanıyor olsa da oyuncular arasında popüler hale gelmeye başladı. Dünyanın dört bir yanından oyuncular şu sıralar, bu konsolun sunduğu tüm yenilikleri deneyimlemekle meşguller. PlayStation 5 için piyasaya sürülen oyunların sayısı az olsa da oyuncular, PlayStation 5'in geriye dönük uyumluluk modu sayesinde daha eski oyunları da oynamaya devam ediyorlar.
PlayStation sahiplerinin oyun alışkanlıklarının istatistiğini tutan bir platform var. "PS-TimeTracker" isimli bu platform, aylık olarak en çok oynanan oyunların hangileri olduğunu sıralıyor. Bu bağlamda PlayStation 5 için de istatistik toplamaya başlayan platform, şubat ayında PlayStation 5'te oynanan en popüler 100 oyunun sıralamasını oluşturdu. Şimdi hep birlikte, bu oyunlara yakından bakalım.
İşte şubat ayında PlayStation 5'lerde en çok oynanan 100 oyun
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Call of Duty: Modern Warfare
- FIFA 21
- Destiny 2
- Assassin’s Creed Valhalla
- Control Ultimate Edition
- Apex Legends
- Fortnite
- Rocket League
- Grand Theft Auto V
- Genshin Impact
- God of War
- Minecraft
- Destruction AllStars
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- NBA 2K21
- Tom Clancy’s The Division 2
- Demon’s Souls
- Ghost of Tsushima
- Overwatch: Origins Edition
- Cyberpunk 2077
- ARK: Survival Evolved
- Immortals Fenyx Rising
- Dead by Daylight
- DAYS GONE
- ASTRO’s PLAYROOM
- HITMAN 3
- Red Dead Redemption 2
- Persona 5 Strikers
- FINAL FANTASY XIV
- Persona 5 Royal
- Monster Hunter World: Iceborne
- Concrete Genie
- Marvel’s Spider-Man Remastered
- Nioh 2 Remastered
- STAR WARS Battlefront II
- Borderlands 3
- OUTRIDERS – DEMO
- The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- The Last of Us Part II
- Watch Dogs: Legion
- No Man’s Sky
- Maneater
- Madden NFL 21
- STAR WARS Jedi: Fallen Order
- Sackboy: A Big Adventure
- Persona 5
- Bloodborne
- Battlefield V
- Ys IX: Monstrum Nox
- Little Nightmares II
- Horizon Zero Dawn
- Ratchet & Clank
- Bugsnax
- Fallout 76
- SMITE
- DARK SOULS III
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Warframe
- RESIDENT EVIL 7
- NHL 21
- Tom Clancys Ghost Recon Breakpoint
- FINAL FANTASY XV
- World of Tanks
- Mortal Kombat 11
- Assassin’s Creed Odyssey
- The Last of Us Remastered
- Marvel’s Avengers
- DEATH STRANDING
- Uncharted 4: A Thiefs End
- We Were Here
- Battlefield 1
- Dreams
- Stardew Valley
- Call of Duty: Black Ops III
- HUNT: SHOWDOWN
- The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
- Shadow of the Tomb Raider
- Godfall
- For Honor
- DARK SOULS: REMASTERED
- Vigor
- Temtem
- Rogue Company
- Yakuza: Like A Dragon
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
- DayZ
- FINAL FANTASY VII REMAKE
- Hollow Knight
- Spyro Reignited Trilogy
- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV
- Nioh 2 Remastered – The Complete Edition
- World War Z
- Fallout 4
- DARK SOULS II: Scholar of the First Sin
- eFootball PES 2021 SEASON UPDATE
- The Crew 2
- Gran Turismo SPORT