PS5 ve Xbox Series X, Corona Virüsü Yüzünden Ertelenebilir

Nintendo, Çin'de yaşanan Corona virüsü salgını nedeniyle tedarik sorunları yaşadığını açıkladı. Nintendo'dan gelen açıklamalar, PlayStation 5 ve Xbox Series X için de benzer olayların gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor.

Tüm dünya şu sıralar, Çin'de ortaya çıkıp kısa bir sürede de pek çok ülkeye yayılan Corona virüsünü konuşuyor. Bugün itibarıyla 910 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Corona virüsü, insanları hem korkutuyor hem de yaşamın olağan akışını etkiliyor. Çünkü şu sıralar global ticaretin kalbi olan Çin'de pek çok iş yeri çalışmıyor.

Bugün elimize geçen neredeyse her ürün, bir şekilde Çin'den tedarik ediliyor. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve giyilebilir teknolojik ürünlerin kimisi doğrudan Çin'de üretilirken kimilerinin de bazı parçaları Çin'de üretiliyor ve bu parçalar, başka bir ülkede bir araya getiriliyor. Aslına bakacak olursak uzmanlar, Çin'deki Corona virüsü salgınının ticareti ve sektörleri etkileyeceğini zaten öngörüyorlardı. Ancak durum, beklenenden çok daha kötü olabilir.

Oyun sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Nintendo, yaptığı bir açıklamayla tedarik problemleri yaşadığını itiraf etti. Bu durum, doğrudan Japonya'yı etkileyecek gibi görünüyor çünkü Nintendo yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda Japonya'ya bir süre boyunca Nintendo Switch sevkiyatının yapılamayacağı belirtildi. Yetkililer, tedarik probleminin ne zaman çözüleceğine ise şu an için değinmediler.

Nintendo yetkilileri, gecikmenin kaynağını açıklamadılar. Ancak edinilen bazı bilgilere göre Nintendo Switch için üretilen aksesuarların teminininde ciddi bir aksaklık söz konusu problemi ortaya çıkardı. Özellikle de Nintendo Switch için geliştirilen "Joy-Con" isimli kumandalar, doğrudan Çin'de üretiliyor. Görünen o ki bu kumandaların üretiminin durması, Nintendo için işleri iyiden iyiye zorlaştırdı.

PlayStation 5 ve Xbox Series X de salgından etkilenebilir

Oyunseverler şu sıralar en çok, PlayStation 5 ve Xbox Series X'i konuşuyorlar. Çünkü 2020 yılının sonlarında, bu iki yeni oyun konsolu piyasaya sürülecek ve oyunseverler, bu konsolları deneyimleme imkanı yakalayacaklar. Ancak Nintendo tarafından yapılan açıklamalar, pek çok kişinin kafasını karıştırıyor çünkü PlayStation 5 ve Xbox Series X'in tedariğinin de çok büyük bir bölümü Çin'de gerçekleşiyor.

Business Insider'da yer alan bir iddia ise kafaların karışmasının aslında haklı nedenleri olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü söz konusu haberde yer alan bilgilere göre hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X'in piyasaya sürülmesinde bazı gecikmeler yaşanacak. Bunun nedeni ise bu oyun konsolları için parça tedariği sağlayan Çinli üreticilerin şu anda tatilde olması.

Kamuoyu, Nintendo'nun açıklamalarından sonra ikiye bölünmüş durumda. Bazı kesimler, Corona virüsünün özellikle de haziran ayına kadar önlenememesi durumunda hem Microsoft'un hem de Sony'nin ciddi bir krize gireceğini ve yeni oyun konsollarını 2021 yılına ertelemek durumunda kalacaklarını ifade ediyorlar. Ancak bazı kesimlere göre de Corona virüsü her ne olursa olsun özellikle Sony cephesinde bir sorun oluşturmayacak.

Sony, en çok PlayStation üzerinden kar ediyor. Hal böyle olunca da bazı analistler, Japon teknoloji devinin böyle bir fırsatı kaçırmak istemeyeceğini söylüyorlar. Çünkü hem Microsoft hem de Sony, yeni konsollarını birbirine yakın tarihlerde piyasaya sürecekler. Ürünlerin piyasaya sürüleceği dönem ise yeni yıl tatili olacak ve bu dönemde hediye alışverişleri ciddi anlamda yükseliyor. Bu yüzden analistler, her iki şirketin de tatil dönemini kaçırmamak için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtiyor.