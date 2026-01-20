Tümü Webekno
Bir YouTuber PlayStation 5, Xbox Series X ve Nintendo Switch 2'yi Tek Bir Konsol Hâline Getirdi [Video]

Bir YouTuber, “Ningtendo PXBOX 5” adı verdiği özel yapım konsolunda üç büyük konsolu bir araya getirmeyi başardı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bir YouTube içerik üreticisi, oyun dünyasında ezber bozan bir projeye imza attı. “Ningtendo PXBOX 5” adı verilen bu özel yapım konsol, PS5, Xbox ve Switch 2'yi tek bir kasada birleştiriyor. Üstelik üstündeki tek bir düğmeye basarak platformlar arasında 5 saniyeden kısa sürede geçiş yapabiliyorsunuz.

Bu projenin amacı oldukça basit. Oyuncuların sadece özel oyunlara erişebilmek için üç ayrı konsol satın almak zorunda kalmasını sorgulamak ve bir nevi buna çözüm bulmak. Elbette kullanmak için üç ayrı konsola da sahip olmanız gerekiyor ancak cihaz, hem yer tasarrufu hem de kullanım kolaylığı sunuyor.

Üç konsol, tek soğutma sistemi

PXBOX 5’i farklı kılan en önemli detay, konsolların üst üste yığılmış gibi durmaması. Aksine ortak bir soğutma ve güç sistemi etrafında yeniden tasarlanmış. Mac Pro’yu andıran yapıda, üçgen bir alüminyum çekirdeğin her yüzüne farklı bir anakart yerleştirilmiş. Tek bir üst fan, sıcak havayı yukarı çekerek sistemi serin tutuyor. Yapılan testlerde, Elden Ring gibi ağır oyunlarda bile sıcaklık 60 derece civarında sabit kalmış.

Bu özel soğutma bloğu ise başlı başına bir mühendislik hikâyesi. CNC ile üretimi pahalı olduğu için geliştirici, antik “kayıp mum” tekniğinin modern bir versiyonunu kullanarak 3D baskı ve erimiş alüminyumla parçayı kendi üretmiş.

Tek güç kaynağı ve akıllı geçiş

PS5 ve Xbox’ın benzer güç gereksinimlerinden faydalanan sistem, tek bir 250W güç kaynağı ile çalışıyor. Platformlar arası geçiş ise Arduino tabanlı bir kontrolcüyle sağlanıyor. Üstteki üçgen tuşa basıldığında sistem sıradaki konsola geçiyor. LED ışıklar da aktif platformu gösteriyor.

Switch 2 ise taşınabilirliğini koruyor. Ekmek kızartma makinesi tarzı bir mekanizma ile dock’tan çıkıp takılabiliyor ve tabiri caizse tek tuşla yerinden fırlayıp elde oynanabiliyor.

Ürün herhangi bir yerde satılmayacak

PXBOX 5’in herhangi bir yerde satılması veya mağazalarda yerini alması beklenmiyor. YouTuber'a göre bu proje bir üründen ziyade bir mesajdan ibaret.

Peki siz bu konu ve ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

