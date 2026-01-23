PlayStation 6 Ertelenebilir: "Çünkü PlayStation 5 ve Oyunları Hâlâ Çok Satıyor"

Sony'nin PlayStation 6'nın çıkış tarihini erteleyebileceği iddia edildi. Nedeni ise PS5'in ve oyunların şu sıralarda çok iyi satması ve böylece RAM krizinin etkilerini minimuma indirmek.

Şu anda teknoloji sektöründe devam eden bir bellek krizi var. Yapay zekâ nedeniyle artan talep, RAM fiyatlarının inanılmaz seviyelere çıkmasına ve RAM kıtlığı yaşanmasına sebep olmuştu. Bu krizin önümüzdeki yıllarda devam etmesi ve konsollardan bilgisayarlara ve telefonlara kadar her şeyi etkilemesi bekleniyordu.

RAM krizinin bir sonraki nesil olacak PlayStation 6’yı etkileyip etkilemeyeceği merak konusuydu. Şimdi ise oyun sektöründen ünlü analist David Gibson’dan tahminler geldi. Gibson’a göre PS6 ertelenebilir.

PS5 konsolları ve oyunlarının satışlarının yüksek olması RAM krizinden kaçınmak için PS6’nın ertelenmesine neden olabilir

Gibson’ın aktardığına göre Sony, şu anda PS5 konsolları ve oyunların satışlarında oldukça iyi bir dönemden geçiyor. Şirketin 2025’in son çeyreğinde beklentilerden yüksek gelirler açıklayacağını ve PlayStatiıon satışlarının kârlı olarak geleceğini de tahmin etmiş. Özellikle de yurt dışında tatil dönemi olarak kabul edilen ekim-ocak ayları arasında çok fazla PS5 satışı gerçekleştiği aktarılmış. Aynı şekilde sürekli indirim olan PS oyunlarında da iyi bir dönem geride bırakılmış. Oyun satışları PS5 oyunlarının çok şikâyet edilen az sayısına rağmen yüksek kalabilmiş.

İşte Gibson’ın tahminlerine göre PS5 ve oyunların yüksek satışı, PS6’nın çıkış tarihinin ertelenmesine neden olabilir. Her şirket gibi Sony’de RAM krizinden minimum düzeyde etkilenmek istiyor. İşte bu yüzden de aşırı yüksek bellek fiyatlarından kaçınmak için PS6’nın çıkış tarihini daha ileri bir tarihe itip bu süreci 5 yıldan daha uzun süre önce çıkmasına rağmen hâlâ iyi performans gösteren PS5 ile geçirebilir. Yeni konsol normalde 2027’de bekleniyordu. Ancak daha sonraki yıllara kalma ihtimali var. Neler olacağını zaman gösterecek.