PlayStation 5 Kırıldı mı? PS5 ROM Anahtarları Sızdırıldı!

PS5'in ROM anahtarlarının sızdırılmasıyla birlikte oyuncuların en çok merak ettiği konu PS5'in kırılıp kırılmayacağı oldu. Gelin tüm detayları hep birlikte masaya yatıralım.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İddialara göre PS5’in donanım seviyesinde yer alan ve konsolun güvenliğini sağlayan gizli ROM anahtarları internete sızdırıldı. Bu gelişme, teknik olarak PS5’in gelecekte kırılmasını yani “jailbreak” edilmesini çok daha kolay hâle getirebilecek bir dönüm noktası olarak görülüyor.

PS5’in kırılması, Sony’nin koyduğu yazılım ve donanım kısıtlamalarının aşılması anlamına geliyor. Böyle bir durumda kullanıcılar Sony’nin izin vermediği uygulamaları çalıştırabilir, farklı işletim sistemleri kurabilir ve korsan oyunlara ve hilelere erişebilir. Sony, bu tür senaryoları engellemek için konsolun açılış sürecini donanıma gömülü güvenlik sistemleriyle koruyor.

Sony normalde güvenliği nasıl sağlıyordu?

PS5 açıldığında işlemcinin içinde yer alan ve sonradan değiştirilemeyen BootROM adlı bir kod çalışıyor. Bu kod, konsolun açılış yazılımının orijinal ve güvenli olup olmadığını kontrol ediyor. İşte sızdırıldığı iddia edilen ROM anahtarları da tam olarak bu kontrol mekanizmasının kalbinde yer alıyor. Bu anahtarların en kritik tarafı, yazılımla değiştirilememeleri. Yani Sony’nin bir güncelleme yayınlayarak bu sorunu ortadan kaldırması mümkün değil.

Bu sızıntı neden bu kadar önemli sorusunun cevabı da burada yatıyor. Anahtarların ele geçirilmesi, PS5’in açılış sisteminin detaylı şekilde incelenebilmesini sağlıyor. Güvenlik araştırmacıları ve hacker’lar, bu bilgiler sayesinde konsolun nasıl çalıştığını çok daha iyi anlayabiliyor. Bu da ileride ortaya çıkabilecek bir güvenlik açığının çok daha hızlı ve etkili şekilde kullanılmasının önünü açıyor. Kısacası PS5’in en güçlü güvenlik katmanlarından biri zayıflamış durumda.

Tabii süreç o kadar o kolay değil

Ancak bu durum, şu an piyasada kırılmış PS5’lerin dolaşacağı anlamına gelmiyor. Sony’nin hâlâ aşılması gereken başka güvenlik önlemleri bulunuyor. Buna rağmen ROM anahtarlarının sızmış olması, jailbreak üzerinde çalışan kişiler için son derece kritik bir avantaj ve süreci ciddi şekilde hızlandırabilecek bir gelişme.

Sony açısından bakıldığında ise çözüm seçenekleri oldukça sınırlı. Mevcut PS5’ler için yazılımsal bir önlem almak mümkün değil. Şirket ancak ileride üretilecek yeni konsollarda donanımı değiştirerek bu anahtarları yenileyebilir. Tüm PS5’leri geri çağırıp anakart değiştirmek ise hem çok maliyetli hem de kullanıcılar açısından kabul edilebilir bir senaryo değil.

Geçmişte de benzer olaylar yaşanmıştı

Aslında bu tür güvenlik krizleri oyun sektörü için yabancı değil. Geçmişte PS3, Sony’nin yaptığı bir kriptografi hatası nedeniyle kırılmış ve homebrew yazılımlar ile korsan kullanım yaygınlaşmıştı. Benzer şekilde Nintendo Switch de NVIDIA Tegra X1 işlemcisindeki donanımsal bir açık sayesinde Linux çalıştırabilir hâle gelmişti. Donanım seviyesindeki açıklar, firmalar için her zaman en zor çözülen problemler arasında yer alıyor.

Oyuncular açısından bakıldığında ise bu gelişmenin riskleri de var. Kırılmış konsollar online servislerden banlanabilir, hile ve korsan kullanımı çok oyunculu oyunların dengesini bozabilir ve Sony güvenliği artırmak adına daha sert yazılım kısıtlamalarına gidebilir. Yani kısa vadede özgürlük gibi görünen bu durum, uzun vadede oyuncular için daha kapalı bir ekosistemin habercisi olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Playstation

