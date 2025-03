PlayStation'ın bir toplu işten çıkarma daha yaptığı bildirildi. Buna göre The Last of Us'ta da çalışan görsel sanatlar departmanından birçok kişi işinden oldu. Tam sayı bilinmese de onlarca çalışanın kovulduğu düşünülüyor.

Oyun sektörü son zamanlarda çok ciddi problemlerle karşı karşıyaydı. Öyle ki şu bir iki yılda artan masraflar nedeniyle birçok büyük şirketten on binlerce çalışanın kovulduğunu, oyunların iptal edildiğini görmüştük. PlayStation da bunlardan biriydi. Yakın zamanda bazı oyunlar iptal edilmişti. Geçen yıl ise 900 civarı çalışan kovulmuştu. Şimdi ise PlayStation’da bir toplu işten çıkarma daha yaşandığı bildirildi. Kotaku’nun edindiği bilgilere göre bir departmandaki birçok personelle yollar ayrıldı. Görsel sanatlar departmanındaki çalışanlar kovuldu Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre PlayStation’ın işten çıkarma hamlesi, bu sefer Görsel Sanatlar departmanını vurdu. Bu departman, oyunların tasarımı üzerinde çalışıyordu ve PlayStation stüdyolarına destek veriyordu. Naughty Dog imzalı The Last of Us gibi büyük yapımlarda yer almışlardı. Ayrıca Bend Studio’nun yakın zamanda iptal edilen oyununda görev alan bazı çalışanların da kovulduğu belirtildi. Kaç kişinin işten çıkarıldığına dair bir bilgi yok. Ancak kaynaklar, çok daha geniş çapta çalışanı etkileyen bir karar olduğunu belirtmiş. Yani yine onlarca kişinin işinden olduğunu tahmin edebiliriz. İLGİLİ HABER Yeni PlayStation Beta Programı Duyuruldu: Nasıl Kaydolabileceğinizi Adım Adım Anlattık Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

Kaynak : https://www.pushsquare.com/news/2025/03/playstation-struck-by-more-layoffs-in-the-aftermath-of-multiple-cancelled-ps5-games

