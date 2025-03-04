Sony, bir dizi oyunun erken testi ve yazılım güncellemelerine erkenden erişim için yeni PlayStation Beta programını duyurdu.

Sony yeni PlayStation Beta programını duyurdu. Yeni PlayStation Beta programı sayesinde konsola gelecek güncellemelere erkenden erişmek mümkün olacak.

PlayStation konsolları için çeşitli sistem güncellemelerine dair daha önceki beta programlarını hatırlıyor olabilirsiniz ancak yeni beta programı çok daha kapsamlı olacak.

Sony bu yeni PlayStation Beta programının, oyuncuların geniş bir PlayStation deneyimi yelpazesinde gelecekteki beta testlerine kaydolmaları için daha kolay bir yol olacağını düşünüyor. Program kapsamı sadece yeni gelecek güncellemeleri değil, birçok yeni oyuna dair oyun testlerini de kapsıyor.

Yeni PlayStation Beta programına nasıl kayıt olunur?

PlayStation Beta programına kayıt olmak için buradan programın sayfasına gidin.

programın sayfasına gidin. Açılan sayfadaki 'Hemen katılın' seçeneğine tıklayın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan seçeneklerde ilginizi çeken oyun türlerini seçin.

Tüm soruları yanıtladıktan sonra formu gönderin.

Sony gelecek süreçte sizi ihtiyaçları dâhilinde programa dâhil edebilir, böylelikle yeni oyun ve güncellemeleri erkenden test etme imkânına erişebilirsiniz.

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