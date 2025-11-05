PlayStation'a "Çapraz Satın Alma" Geleceği İddia Edildi: PC Oyunları mı Sunulacak?

Sony'nin "Çapraz Satın Alma" özelliği üzerinde çalıştığı iddia edildi. PlayStation'ın tıpkı Xbox gibi oyunlarını hem konsolda hem de PC'de oynatma sunabileceği konuşuluyor.

Xbox, hâlihazırda kullanıcılarına çoklu platform desteği sunuyor. Yani Xbox’ta oyunları hem PC’de hem de konsolda oynama gibi bir imkâna sahipsiniz. PlayStation’ın da son zamanlarda farklı platformlara yönelmeye başladığını görmüştük. Şimdi gelen bilgiler ise benzer bir hamlenin PlayStation’dan da gelebileceğini ortaya koyuyor.

Amethxst isimli X kullanıcısı, PlayStation 5 konusunda çok ilginç bir keşfe imza attı. Sony’nin, “Çapraz Satın Alma” yazısı ve “PlayStation-PC” logoları eklediği görüldü. Bu durum, tahmin edebileceğiniz gibi bazı iddiaların ortaya çıkmasına yol açtı.

PlayStation da mı Xbox gibi hem konsoldan hem de PC’den oyun oynama sunmayı planlıyor?

Bu konu hakkındaki elimizdeki tek bilgi bu görsel. Sadece buna bakarak çıkarımlar yapabiliriz. Bunlardan ilki, tıpkı Xbox gibi PlayStation’ın da oyunlarına çoklu platform desteği getirmesi olabilir. Hem çapraz satın alım hem de PlayStation-PC yazılarının birlikte yer alması bunu destekliyor. Belki de şirket, konsoldan satın alınan oyunların PC’de de oynanmasına izin verebilir. Ya da PC oyunlarına erişim sağlayan Steam alternatifi bir pazar yeri de sunmaya başlayabilir.

Bir diğer teori ise önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülmesi beklenen yeni PlayStation el konsoluyla ilgili. Bazı kullanıcılar, bu çapraz satın alımların yeni PS el konsolu için olabileceğini söylemiş. Ancak o iddia, PC ifadesinin neden yer aldığını açıklamıyor.

Tabii ki bunların hepsi birer tahmin. Görselin gerçek olup olmadığını bile daha bilmiyoruz. Bu yüzden şimdilik şüpheyle yaklaşmakta, iddialara hemen inanmamakta fayda var. İşin aslının ne olduğunu zaman gösterecek.