Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

PlayStation'a "Çapraz Satın Alma" Geleceği İddia Edildi: PC Oyunları mı Sunulacak?

Sony'nin "Çapraz Satın Alma" özelliği üzerinde çalıştığı iddia edildi. PlayStation'ın tıpkı Xbox gibi oyunlarını hem konsolda hem de PC'de oynatma sunabileceği konuşuluyor.

PlayStation'a "Çapraz Satın Alma" Geleceği İddia Edildi: PC Oyunları mı Sunulacak?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xbox, hâlihazırda kullanıcılarına çoklu platform desteği sunuyor. Yani Xbox’ta oyunları hem PC’de hem de konsolda oynama gibi bir imkâna sahipsiniz. PlayStation’ın da son zamanlarda farklı platformlara yönelmeye başladığını görmüştük. Şimdi gelen bilgiler ise benzer bir hamlenin PlayStation’dan da gelebileceğini ortaya koyuyor.

Amethxst isimli X kullanıcısı, PlayStation 5 konusunda çok ilginç bir keşfe imza attı. Sony’nin, “Çapraz Satın Alma” yazısı ve “PlayStation-PC” logoları eklediği görüldü. Bu durum, tahmin edebileceğiniz gibi bazı iddiaların ortaya çıkmasına yol açtı.

PlayStation da mı Xbox gibi hem konsoldan hem de PC’den oyun oynama sunmayı planlıyor?

Bu konu hakkındaki elimizdeki tek bilgi bu görsel. Sadece buna bakarak çıkarımlar yapabiliriz. Bunlardan ilki, tıpkı Xbox gibi PlayStation’ın da oyunlarına çoklu platform desteği getirmesi olabilir. Hem çapraz satın alım hem de PlayStation-PC yazılarının birlikte yer alması bunu destekliyor. Belki de şirket, konsoldan satın alınan oyunların PC’de de oynanmasına izin verebilir. Ya da PC oyunlarına erişim sağlayan Steam alternatifi bir pazar yeri de sunmaya başlayabilir.

Bir diğer teori ise önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülmesi beklenen yeni PlayStation el konsoluyla ilgili. Bazı kullanıcılar, bu çapraz satın alımların yeni PS el konsolu için olabileceğini söylemiş. Ancak o iddia, PC ifadesinin neden yer aldığını açıklamıyor.

Tabii ki bunların hepsi birer tahmin. Görselin gerçek olup olmadığını bile daha bilmiyoruz. Bu yüzden şimdilik şüpheyle yaklaşmakta, iddialara hemen inanmamakta fayda var. İşin aslının ne olduğunu zaman gösterecek.

Kasım 2025: Bu Ay Çıkacak 10 Yeni PlayStation 5 Oyunu Kasım 2025: Bu Ay Çıkacak 10 Yeni PlayStation 5 Oyunu
Playstation Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim