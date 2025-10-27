Kasım 2025: Bu Ay Çıkacak 10 Yeni PlayStation 5 Oyunu

Ghost of Yōtei'yi geride bırakmamızla birlikte artık Kasım ayı için oyun hazırlıklarına başlayabiliriz. Peki Kasım ayında hangi PS5 oyunları geliyor?

Ghost of Yōtei'nin piyasaya sürülmesiyle Ekim ayı PS5 kullanıcıları için oldukça iyi geçti. Şimdi Kasım ayına girerken, katanadaki kanı silip artık bir kenara koymanın zamanı geldi. Peki PS5 oyuncularını Kasım ayında hangi oyunlar bekliyor?

Aşağıdaki listemizde Kasım ayı içerisinde PS5'e çıkacak en çok beklenen 10 oyunu sizler için listeledik.

Football Manager 26

2025 yılının Kasım ayında çıkacak yeni PS5 oyunları listesinin başlangıcında Football Manager 26 yer alıyor. Başlangıçta Football Manager 25 olarak planlanan oyun, bildiğiniz üzere iptal edilmişti.

Football Manager 26 daha fazla taktik, daha derin simülasyon ve her zamankinden daha gerçekçi bir menajerlik deneyimi sunacak. Kadın futbolu da 14 ligle ilk kez sahneye çıkıyor.

Çıkış Tarihi : 4 Kasım 2025

: 4 Kasım 2025 Yayıncı: SEGA

Age of Empires IV: Anniversary Edition

Age of Empires II: Definitive Edition'ın izinden giden, efsanevi strateji serisinin bir başka oyunu PS5'e geliyor. Age of Empires IV: Anniversary Edition'da, her biri kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri ile benzersiz birimleri olan 10 oynanabilir medeniyet bulunuyor.

Age of Empires IV, 2021'de PC için piyasaya sürülmüş olmasına rağmen Sony konsollarında ilk kez boy gösteriyor.

Çıkış Tarihi : 4 Kasım 2025

: 4 Kasım 2025 Yayıncı: Microsoft

Syberia - Remastered

Benoît Sokal'ın 2002 tarihli klasik point-and-click oyununu hatırlıyor musunuz? Çok yakında Kate Walker'ın yolculuğunu yeniden yaşayabileceksiniz ve eğer bu oyunu ilk kez deneyimliyorsanız, nostaljik bir yolculuğa hazır olun.

Geliştiriciler bu yeni Remastered sürümünde çok daha iyi grafikler, yeniden tasarlanmış bulmacalar ve modernize edilmiş kullanıcı arayüzü ve daha akıcı kontroller gibi yaşam kalitesini artıran değişikliklerle zenginleştirilmiş, orijinaline sadık bir yeniden yapım vaat ediyorlar.

Çıkış Tarihi : 6 Kasım 2025

: 6 Kasım 2025 Yayıncı: Microids

INAZUMA ELEVEN: Victory Road

Daha fazla futbol heyecanı yaşamaya hazır mısınız? Seriye dair bilginiz yoksa oyuncuların sahada neden tuhaf canavarlar çağırdıklarını merak ediyor olabilirsiniz ama elbette bir sebebi var.

Bu franchise zamanla birçok TV sezonu, film ve tabii ki oyunları kapsayan tam anlamıyla bir fenomene dönüştü. Inazuma Eleven: Victory Road, yepyeni bir hikâyeye ve serinin tüm tarihini kutlayan Chronicle Mode'da bolca seçeneğe sahip.

Çıkış Tarihi : 13 Kasım 2025

: 13 Kasım 2025 Yayıncı: LEVEL5 Inc.

Anno 117: Pax Romana

Serinin bir önceki oyunu Anno 1800, 2019 yılında piyasaya sürülmüştü, yani uzun zamandır yeni bir Anno oyununu görmemiştik. Anno 117: Pax Romana, özellikle strateji severler için Kasım ayının en çok beklenen oyunu konumunda.

Oyun bu sefer ikinci yüzyıla kadar geri gidiyor ve oyuncuları bir Roma valisinin rolüne sokuyor. Her zamanki gibi, gelişen bir şehir inşa etmeye çalışacaksınız ama onu ayakta tutmak asıl sınavınız olacak. İttifaklar ve siyasi entrikalar için uykunuzdan fedakârlık etmeye hazır olun.

Çıkış Tarihi : 13 Kasım 2025

: 13 Kasım 2025 Yayıncı: Ubisoft

Where Winds Meet

Çinli geliştiriciler Batılı oyuncular arasında giderek daha fazla tanınır hâle geliyor ve şimdi yeni bir oyun daha bu rekabete dâhil oluyor. Everstone Studio, bu Kasım ayında yeni bir "açık dünya aksiyon-macera RPG" oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Where Winds Meet, 10. yüzyıl Çin'inde geçiyor ve sizi kılıç sanatında yetenekli genç bir savaşçı rolüne sokuyor. Kaosu kucaklamayı mı yoksa yasalara uyan bir vatandaş olarak yaşamayı mı seçeceğiniz tamamen size kalmış. Her iki durumda da, hızlı tempolu dövüşlerde, tek başınıza veya en fazla dört arkadaşınızla birlikte dövüş sanatları hareketlerini sergilemek için bolca fırsatınız olacak.

Çıkış Tarihi : 14 Kasım 2025

: 14 Kasım 2025 Yayıncı: NetEase Games

Call of Duty: Black Ops 7

Black Ops 7, Black Ops 2'nin devamı niteliğindeyken, aynı zamanda Black Ops 6'nın olaylarını da takip ediyor. Yıl 2035 ve Raul Menendez geri dönmüş durumda.

Yeni Call of Duty oyunu tek oyunculu hikâye modu (isteğe bağlı olarak üç oyuncuya kadar oynanabilir), çok oyunculu mod ve zombi modu ile geliyor.

Çıkış Tarihi : 14 Kasım 2025

: 14 Kasım 2025 Yayıncı: Activision Blizzard

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

Kasım ayında çıkacak PS5 oyunlarının platform oyunu eksikliğini giderecek olan SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide'da SpongeBob ve Patrick yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide, Flying Dutchman ve King Neptune arasındaki hararetli bir tartışma ile başlıyor ve bu tartışma, okyanusun her yerine hayaletlerin yayılmasıyla sonuçlanıyor. Dinamik ikilimiz, ürkütücü kaosla başa çıkmakla meşgul olacak ve sizler de seviyeleri geçerek onlara yardım etmek zorundasınız.

Çıkış Tarihi : 18 Kasım 2025

: 18 Kasım 2025 Yayıncı: THQ Nordic

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Muhtemelen bu oyunu zaten çok iyi biliyorsunuzdur ancak iyi bir PC'niz veya Xbox Series X|S'iniz yoksa bu oyunu artık PS5'inizde oynayabilirsiniz.

Mutantlar ve anomaliler diğer platformlarda olduğu gibi aynı kalacak ancak PS5 sürümü birkaç ekstra ile birlikte geliyor. Uyarlanabilir tetikleyiciler ve dokunsal geri bildirim gibi DualSense özelliklerinin yanı sıra Tempest 3D Audio desteği de oyundaki yerini alacak. Ayrıca PS5 Pro'da oynayanlar geliştirilmiş gölgeler, daha yüksek çözünürlük ve gelişmiş global aydınlatma ve hacimsel sis gibi ek görsel iyileştirmelerin de keyfini çıkaracaklar.

Çıkış Tarihi : 20 Kasım 2025

: 20 Kasım 2025 Yayıncı: GSC Game World

Project Motor Racing

Motor sporlarına tutkulu oyuncuların seveceği Project Motor Racing, gerçekçi ve sürükleyici yarışlar, özel bir kariyer modu ve rekabetçi mod arayanlar için çevrim içi modlarla geliyor.

Yeni bir fizik motoruyla güçlendirilmiş, profesyoneller tarafından test edilmiş ve maksimum sürükleyicilik için tasarlanmış bu oyun, yarışseverlere keyifli saatler yaşatacak.