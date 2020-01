PlayStation, En Sadık Hayran Kitlesine Sahip Konsol Markası

Sony ve Microsoft'un yeni nesil donanımlarını duyurmasının ardından, konsol savaşları yeniden alevleniyor. Yapılan bir araştırma, PlayStation hayranlarının markaya en sadık kitle olduğunu ortaya koydu.

Konsol oyuncuları genellikle kullandıkları cihazın markasına bağlılar ve bu bağlılıklarını kimi zaman çıkan tartışmalarda fazlasıyla gösteriyorlar. Yapılan bir araştırmaü hangi konsol topluluğunun en sadık olduğunu ortaya çıkardı. PlayStation hayranları, kullandıkları ürünün markasına en bağlı kitle oldu.

BestSEOCompanies, hangi markanın en sadık hayran kitlesine sahip olduğunu belirlemek için birçok marka ve ürünü inceleyerek 1.008 kişilik bir anket gerçekleştirdi. Oyun platformları tarafında, Katılımcılardan PlayStation sahibi olanların yüzde 40,7'si Sony'nin konsoluna sadık olduğunu belirterek, PlayStation'ı zirveye taşıdı. Microsoft Xbox ise yüzde 31 sadakat ile ikinci oldu. Nintendo ise beklenmeyen bir şekilde kullanıcılarının yüzde 30,4'ünün sadakatini kazanmış durumda.

Oyun konsollarının sadık hayran kitlesi oranları

Nintendo, video oyun dünyasına Sony veya Microsoft'tan daha önce girmiş olabilir ancak PlayStation serisi, uzun yıllardır konsol pazarına hakim. PlayStation artık tüm zamanların en çok satan konsol markası haline gelmiş durumda. Araştırmaya göre her üç kişiden biri, PS5'i almayı planlarken, her dört kişiden biri Xbox Series X almak istediğini belirtti. Yüzde 8'lik bir kesim ise her ikisini de almayı planladıklarını söyledi.

Son olarak oyuncu bilgisayarı markalarının sadakat noktasında sınıfta kaldığını da belirtelim. Oyuncular, masaüstü oyun bilgisayar markalarına yüzde 14,7, oyuncu dizüstü bilgisayarlarına ise yüzde 8.6 oranında sadıklar. Google'ın oyun akış platformu Stadia ise listede dahi yer almadı. İlginç bir istatistik olmasına rağmen, sadece bin kişilik bir araştırmanın ne kadar doğru sonuçlar verdiği tartışılır. Araştırma sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.