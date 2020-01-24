Sony, PlayStation Etkinliği İçin Büyük Bir Sürpriz Planlıyor

PlayStation 5'in 5 Şubat tarihinde düzenlenecek "Destination PlayStation" etkinliklerinde gösterileceği bir süredir konuşuluyor. Şimdiyse ortaya yeni bir iddia atıldı ve Sony'nin, PlayStation 5'le birlikte büyük bir sürpriz daha yapacağı ve yeni bir donanım daha duyuracağı ifade edildi.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 2020 yılının sonuna doğru oyun sektörüne yeni bir boyut kazandıracak olan PlayStation 5'i piyasaya sürecek. Şirket, yaklaşmakta olan yeni oyun konsolundan bir hayli umutlu. Şirket, PS5 ile ilgili iddialı açıklamalar yapıyor olsa da oyunseverler, şu an için PlayStation 5'in teknik detaylarından tam anlamıyla haberdar değiller.

Sony her yıl, "Destination PlayStation" adıyla düzenlenen bir etkinlik gerçekleştiriyor. Genelde şubat ayında gerçekleştirilen bu etkinlik kapsamında teknoloji devi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor ve yeni projelerini iş ortaklarıyla ve sektörün önde gelen isimleriyle paylaşıyor. Sony'nin bu yıl, yaklaşmakta olan etkinlikler kapsamında PlayStation 5'i de göstereceğine inanılıyor.

Sony, PlayStation 5 ile birlikte yeni bir sanal gerçeklik ekipmanı tanıtabilir

Şimdiyse ortaya birtakım yeni iddialar atıldı ve Sony'nin, 5 Şubat'ta düzenlenecek etkinlik kapsamında PlayStation 5'le birlikte büyük bir sürprizinin daha olduğu ifade edildi. Bu sürpriz, PlayStation 5'le birlikte tanıtılacak yeni bir ekipman olacak. Ancak söz konusu iddianın sahipleri, bu ekipmanın ne olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

İddia edilen ekipmanın, yeni nesil sanal gerçeklik donanımları olduğu düşünülüyor. Çünkü Sony'nin zaten yeni ekipmanlar üzerinde çalıştığı biliniyor ve yapılacak olan tanıtımlar kapsamında Sony, PlayStation 5 ile uyumlu olarak geliştirdiği yeni sanal gerçeklik ekipmanlarını iş ortakları ve sektörün önde gelenleriyle buluşturabilir.

Sony'nin yeni nesil sanal gerçeklik ekipmanlarının neler sunabileceğine dair hiçbir bilgiye sahip değiliz. Sony, bugüne dek yaptığı açıklamalarda PlayStation 5'le ilgili heyecan veren detayları paylaştı ancak yeni nesil sanal gerçeklik ekipmanlarına dair en ufak bir ipucu bile vermedi. Sadece geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarda, yeni nesil sanal gerçeklik ekipmanlarının kablosuz bağlantı ve takip gibi bazı özelliklere sahip olacağı belirtildi.