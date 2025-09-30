PlayStation, Ghost of Yōtei'deki yer alan gerçek mekanların ziyaret edileceği bir tur başlatıyor

PlayStation ve Klook iş birliğiyle, Ghost of Yōtei oyunundan ilham alan Hokkaido turu 3 Kasım’da başlıyor. Katılımcılar oyunun geçtiği bölgeleri gezecek.

Ghost of Yōtei'nin atmosferine hayran kaldıysanız kesinlikle katılmak isteyeceğiniz bir tur başlıyor. PlayStation, Klook ile iş birliği yaparak oyunun geçtiği Japonya'nın Hokkaido bölgesinde özel bir gezi düzenliyor. 3 Kasım 2025’te başlayacak olan bu tur, oyunun ilham aldığı gerçek mekanlarda geçecek.

Tur kapsamında oyuncular, oyundaki gibi karla kaplı Yōtei Dağı'nın eteklerini, tarihi yerleri ve geleneksel Japon kültürünün izlerini taşıyan noktaları gezecek. Katılımcılar ayrıca özel rehber anlatımları, temalı atölyeler ve hediyelikler gibi deneyimlere de sahip olacak.

Etkinlik yalnızca Japonya’da düzenleniyor ve kontenjan sınırlı. Katılmak isteyenlerin Klook üzerinden rezervasyon yapması gerekiyor. Tur, oyunseverler için gerçek bir “yaşayan oyun deneyimi” sunmayı hedefliyor.

Bu etkinlik, sadece bir gezi değil, aynı zamanda oyunla gerçek hayatın kesiştiği etkileyici bir deneyim olacak gibi görünüyor. PlayStation’un bu tür tematik etkinliklere daha fazla yer vermesi bekleniyor.