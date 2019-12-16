Efsanevi PlayStation Karakterlerinin Zaman İçindeki Değişimi

Gelişen teknoloji ile zamanında hayranlıkla oynadığımız ve gerçekçilik beklentimizi karşılayan eski oyun karakterleri, artık gerçekten ayırması zor olacak şekilde tasarlanıyor. Geriye dönüp baktığımızda ortaya çıkan detay farkı gerçekten şaşırtıcı.

Gerçek dünyada yıllara meydan okumak ve daha da güzelleşerek yaşlanmak herkesin sahip olduğu bir özellik değil fakat oyun karakterlerinin dâhil olduğu evrende bu kural aynı şekilde işlemiyor. Oyun geliştiricileri, yarattıkları karakterleri yıllar geçtikçe güzelleştirme eğilimindeler.

Gelişen teknoloji sayesinde eski nesil PlayStation oyunlarında gördüğümüz kahramanlara artık daha detaylı ve geliştirilmiş görünümler kazandırılabiliyor. PlayStation'ın ilk ortaya çıkışı üzerinden 25, PlayStation 4'ün piyasaya sunulması üzerinden tam 7 sene geçti ve ilk konsollardan son konsola kadar karşımıza çıkmış bazı karakterlerin geçirdikleri evrime şaşırmamak elde değil.

Biz de buradan yola çıkarak size bazı PlayStation oyun karakterlerinin zaman içinde nasıl değişim geçirdiklerini gösteren ve değişimler sonucunda çizimlerde ortaya çıkan detay farkına dikkat çeken bir liste sunuyoruz. İşte oyun karakterlerinin geçirdiği değişimler.

Kazuya Mishima (Tekken serisi)

Kazuya'nın Tekken 1'deki hâli ile Tekken 7'deki hâli arasında görmezden gelinemez, devasa ve keskin bir fark var. Görüntü kalitesinin artışının yanında aynı zamanda karakterin yüzündeki yaralar yardımıyla hikâyede bütünlük sağlanmış. Karakterin PlayStation 1 versiyonundaki çokgen sayısı yaklaşık 100 iken PlayStation 4 versiyonunda kafa kısmı, saç ve ağız içi de dâhil olmak üzere 6.000 çokgen bulunuyor.

Kratos (God of War)

Gelişerek yaşlananlar listesinde Kratos'a yer vermesek olmazdı. PS2 versiyonu da çok düşük kalitede sayılmayan Kratos'un ilk çokgen sayısı 5.700 kadardı. PS3'te çeşitli detaylandırmalar kazandırılan karakterin çokgen sayısı bu evrede 64 bine çıktı. PS4'te ise devasa yeniliklere gidilerek tasarlanan Kratos'un sahip olduğu çokgen sayısı 80 bin oldu.

Rathalos (Monster Hunter serisi)

Rathalos'un PS2 ve PS4 versiyonlarının arasında stil bağlamında bir değişikliğe gidilmemiş ancak elde edilen görsel kalite yine muazzam. Yüzünün ilk hâli 1.390 çokgene sahip olan ejderha, PS4'e geçerken 11.274 çokgen sayısına ulaşmış.

Palico (Monster Hunter serisi)

Yine Monster Hunter'dan bir karakter olan Palico'da zaman içinde büyük değişiklikler sağlanmış. Işık yansımaları ve canlı renkler eklenen sevimli kedi, yeni nesle geçişin hakkını vermiş. Yüzünün ilk hâli 144 çokgene sahip karakterin yüzünün son hâlinde 11.274 çokgen var.

Sir Daniel Fortesque (MediEvil)

Listede ilk hâli en düşük çokgen sayısına sahip olan bu kafatası, basit bir karakter olsa da elde ettiği değişim ile listeye girmeye hak kazanmış. PSX versiyonu 60 çokgene sahip olan Sir Daniel Fortesque'nun PS4'te ulaştığı sayı 1.734.

PlayStation oyunlarındaki karakterlerin en eski ve güncel hâllerini karşılaştırdığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.