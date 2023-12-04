PlayStation mağazasında bulunan bazı dijital içeriklerin yakın zamanda oyuncu kütüphanelerinden kaldırılacağı açıklandı. Üstelik oyuncuların bu içeriklerin parasını ödemiş olması da fark etmiyor.

PlayStation tarafından yakın zamanda kullanıcılara gönderilen bir bilgilendirme e-postası, "İçerik lisansı anlaşmalarımızdan dolayı, satın aldığınız Discovery içeriklerini artık izleyemeyeceksiniz." uyarısını içeriyordu. 31 Aralık 2023'ten itibaren PlayStation kullanıcıları parasını verdikleri içerikleri artık izleyemeyecekler.

Mailin dikkat çeken bir diğer noktası ise açıklamada -şimdilik sadece Discovery içeriklerini etkilese de- kullanıcılardan özür de dilenmemesi oldu. PS sadece oyun severlere "kendilerini destekledikleri için" teşekkür etmekle yetindi.

Sorun, lisans anlaşmaları

Kullanıcılara gönderilen mailde "31 Aralık 2023'ten itibaren, içerik üreticileriyle yaptığımız lisans anlaşmalarımızdan dolayı, daha önce satın aldığınız Discovery içeriklerini izleyemeyeceksiniz ve içerik, video kütüphanenizden kaldırılacak. Süregelen desteğiniz için size yürekten teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kullanıcılar karara tepkili

PlayStation kullanıcıları ise hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu karardan oldukça rahatsız oldu ve sosyal medyadan tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise "tamamen-dijital geleceğin gerçeği"nin bu olduğunu, hiçbir şeye sahip olmadığımızı ve sadece lisans aldığımızı hatırlattı. Gelecekte benzer bir durum yaşamamak için yapılabilecek tek şeyin fiziksel kopyalar edinmek olduğu belirtilse de pek çok içeriğin fiziksel kopyası da bulunmuyor.