PSN kullanıcıları, geniş çaplı bir bağlantı sorununun ardından hizmetlere yeniden erişim sağlıyor. Sony, sorun üzerinde çalıştığını belirtti.

PlayStation ağı, kullanıcıların saatlerce oyunlarına erişememesine neden olan önemli bir kesintinin ardından yeniden düzelmeye başladı. Kesinti süresince kullanıcılar hesap yönetimi, oyun ve sosyal etkileşimler, PlayStation Video ve PlayStation Mağazası gibi hizmetlere erişim sorunları yaşadılar.

PlayStation, geçtiğimiz gün sabaha karşı geniş çaplı bir problemle gündeme geldi. Dünya çapında birçok kullanıcı, PlayStation 5 başta olmak üzere Sony’nin tüm oyun platformlarında büyük bir bağlantı sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. PSN’deki sorun, resmi sitelerinden duyurulmuştu. Etkilenen platformların PS5, PS4, PS3, PS Vita ve Web olduğu ifade edilmişti.

Sony, PSN kesintisine karşı daha sağlam çözümler geliştirmeli

Sony’nin PSN hizmet sayfasında hala çeşitli uyarılar bulunmakta. Japonya’daki Ask PlayStation Twitter hesabı, Sony’nin kesintiyle ilgili araştırma ve iyileştirme çalışmaları yürüttüğünü belirtti ve “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz” mesajını paylaştı.

Ağ problemi sonrası PSN bağlantısını yeniden deneyen bazı kullanıcılar, sorunların yavaş yavaş düzeldiğini belirtti. Ancak, bu kesinti birçok tek oyunculu oyunun çevrimdışı oynama eksikliği sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

PSN, ağ sorununu düzeltip kullanıcıların oyunlarına erişimini sağladı, ancak bu tür kesintilerin gelecekte tekrarlanmaması için Sony’nin daha sağlam çözümler geliştirmesi gerektiği de bir kez daha ortaya çıktı.